Skynet czy Palantir? NATO wdraża AI do przetwarzania danych z pola walki

Agencja NATO ds. Komunikacji i Informacji (NCIA) wraz z firmą Palantir Technologies Inc. sfinalizowała zakup systemu Palantir Maven Smart System przeznaczonego dla Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego NATO (ACO). Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie NATO, zakup ten stanowi istotny krok w modernizacji zdolności bojowych Sojuszu i został przeprowadzony w rekordowym tempie - od nakreślenia wymogów do finalizacji zakupu minęło zaledwie sześć miesięcy, co czyni tę transakcję jedną z najszybciej przeprowadzonych w historii organizacji.