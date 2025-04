Tajemniczy chiński myśliwiec na nowym, niezwykłym nagraniu. Te zdjęcia wbijają w fotel

Myśliwce szóstej generacji to nie tylko bardziej zaawansowane wersje obecnych maszyn. To całkowicie nowe podejście do walki powietrznej. Zakłada się, że takie maszyny będą zdolne do działania w pełni zintegrowanym środowisku cyfrowym, będą wykorzystywać drony jako "skrzydłowych", a także otrzymają napęd nowej generacji, być może z elementami technologii hipersonicznej.