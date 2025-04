Polacy opracowali wojskową sztuczną inteligencją. Jest zabójczo skuteczna

EyeQ Land to więcej niż technologia. To symbol nowego podejścia do obronności – inteligentnego, elastycznego, zorientowanego na dane i integrację. To też dowód na to, że polskie firmy technologiczne mają potencjał, by współtworzyć przyszłość globalnego rynku zbrojeniowego. A my, jako obywatele, możemy być z tego dumni.