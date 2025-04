Polska firma podpisała gigantyczny kontrakt. Bez niej amerykańskie bomby nie wybuchną

Trotyl jest silnym materiałem wybuchowym, co oznacza, że przy detonacji uwalnia dużą ilość energii w stosunkowo krótkim czasie. Ta energia jest wykorzystywana do niszczenia celów, generowania fali uderzeniowej i fragmentacji materiałów, z których wykonana jest amunicja. Prędkość detonacji trotylu może sięgać nawet do 6900 m/s, co czyni go bardzo skutecznym w działaniu.