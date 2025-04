Alarmowe starty brytyjskich myśliwców z Malborka. Nad Bałtykiem znów zrobiło się gorąco

Od 1 kwietnia sześć wielozadaniowych myśliwców Eurofighter Typhoon, które przyleciały z Wielkiej Brytanii, pełni dyżur bojowy w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Wchodzą one w skład 140 Ekspedycyjnego Skrzydła Lotnictwa Royal Air Force (RAF).



To część szerszego, sojuszniczego wzmocnienia obecności NATO na wschodniej flance. Obok Brytyjczyków, w tej samej bazie stacjonuje też sześć szwedzkich JAS-39C Gripen, co razem tworzy silną koalicję gotową reagować na każdą nieprzewidzianą sytuację.