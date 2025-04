Pierwsza kobieta została pilotem F-16. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa

F-16 to nie byle samolot. To jedna z najnowocześniejszych maszyn bojowych, jakie posiadają Siły Powietrzne RP. W Polsce służy obecnie 48 takich myśliwców, rozlokowanych w dwóch głównych bazach: w Łasku i w Krzesinach. Każdy z nich to zaawansowana maszyna do walki powietrznej, zdolna do przenoszenia uzbrojenia o różnym przeznaczeniu – od rakiet powietrze-powietrze po bomby precyzyjne.