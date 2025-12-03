REKLAMA
Allegro odpala gwarancję dostawy przed mikołajkami. Szukaj oznaczenia

Allegro wprowadziło przydatne rozwiązanie: gwarancję dostawy przed tegorocznymi mikołajkami. Należy szukać ofert z dedykowanym oznaczeniem.

Albert Żurek
Allegro gwarancja dostawy mikołajki
Na czym polega nowe udogodnienie? Na całej platformie sprzedażowej u różnych sprzedawców będziemy widzieć produkty z zielonym oznaczeniem - nie dotyczy to jednak samej ceny (dla której zielony oznacza gwarancję najniższej ceny), a ikony zielonego prezencika. Z rozwiązania skorzystamy jednak tylko do 4 grudnia. 

Allegro z gwarancją dostawy przed mikołajkami. Tylko do 4 grudnia

Jeśli chcemy mieć pewność, że zamówiona przesyłka na Allegro zostanie dostarczona jeszcze przed 6 grudnia, musimy wybierać produkty z zielonym oznaczeniem. Przy przewidywanej dostawie zobaczymy ikonę prezentu. Rozwiązanie zapewnia informacje, kiedy powinniśmy się spodziewać dostarczenia i czy zostanie zrealizowane do 5 grudnia.

Przy każdej indywidualnej ofercie znajdziemy też standardowo informacje, do której godziny złożyć zamówienie. Oznaczenie wykorzystuje przewidywany czas dostawy na podstawie danych sprzedających z Allegro oraz firm kurierskich. Gwarancja dostawy przed mikołajkami ma być dostępna do czwartku 4 grudnia. 

Takiego oznaczenia chcemy szukać

Na Allegro sprzedawcy mocno stawiają na szybkość realizacji dostawy i najczęściej, gdy zamówimy przesyłkę do odpowiedniej godziny, ta zostanie dostarczona na następny dzień. Dlatego zamawiając jeszcze w czwartek, możemy liczyć na dostawę w piątek. Zależy to oczywiście od działania sklepu i firmy kurierskiej. Przy każdym oznaczeniu "przed mikołajkami" widzimy też sugerowany termin dostawy np. jutro lub pojutrze. 

Zamówienie po 4 grudnia może wiązać się z możliwością dostawy w sobotę, czyli już w dniu mikołajek. Na stronie głównej aplikacji Allegro mamy nawet kafelek, który przenosi nas do zebranych dedykowanych ofert z gwarancją dostawy przed mikołajkami. Zawiera obecnie trwające promocje na asortyment z różnych kategorii: np. megaokazji, hity świąt z TV, zimowe przeceny i wiele innych. 

W serwisie internetowym Allegro też jest dostępna dedykowana zakładka wszystko na święta 2025, która obejmuje produkty z gwarancją dostawy przed mikołajkami. 

Więcej o Allegro przeczytasz na Spider's Web:

03.12.2025 15:37
Tagi: AllegropromocjezakupyZakupy online
