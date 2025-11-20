Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu

Ładowanie...

Polacy coraz wyraźniej przesuwają swoje budżety w stronę domowej rozrywki - i właśnie ten trend najmocniej wybrzmiewa w tegorocznych planach zakupowych na Black Week. Z najnowszego badania przygotowanego na zlecenie Allegro, wynika, że co drugi konsument zamierza kupić elektronikę, a niemal 30 proc. zainwestowało w elementy kina domowego w ostatnich pięciu latach. Preferencje zakupowe zaczynają więc pokrywać się z tym, jak spędzamy wolny czas.

Co kupujemy na Black Week? Elektronika w koszykach ponad połowy Polaków

Zmiana stylu życia Polaków jest widoczna w danych. Streaming przekroczył w Polsce 10 proc. czasu oglądania telewizji, a przeciętny użytkownik korzysta już z trzech platform streamingowych jednocześnie. Netflix pozostaje liderem (62 proc.), ale wśród młodszych widzów silnie rośnie Disney Plus - zajmuje drugie miejsce w grupie 16-29 lat.

W efekcie domowe seanse zaczynają wypierać wyjścia do kina, a konsumenci coraz chętniej inwestują w sprzęt, który poprawia komfort oglądania. Telewizory, konsole, soundbary czy projektory kupują przede wszystkim osoby poniżej 45. roku życia, a aż 39 proc. z nich deklaruje, że zwiększyło budżet na domową rozrywkę. Trend potwierdzają również dane Allegro: co czwarty telewizor kupowany w polskim internecie pochodzi z tej platformy, a sprzedaż soundbarów wzrosła o ponad 30 proc. rok do roku.

Nadchodząca - a być może dla niektórych już trwająca wyprzedażowa gorączka - tylko wzmacnia te tendencje. Badanie Danae wskazuje, że 57 proc. Polaków planuje zakup elektroniki podczas Black Week, a 50 proc. produktów odzieżowych. W dalszej kolejności konsumenci planują zakupy z kategorii dom i ogród (29 proc.), zdrowia (25 proc.), sportu i turystyki (20 proc.) oraz artykułów dla dzieci (17 proc.). Co czwarty respondent traktuje Black Week jako okazję do zrobienia części zakupów świątecznych - wcześniej, taniej i z większym spokojem.

Allegro pdobija stawkę: raty 0%, tańsze dostawy i promocja na Smart!

W trakcie listopadowych wyprzedaży Allegro stawia na uproszczenie zakupów, łącząc promocje cenowe z ułatwieniami w płatnościach i dostawach. Zakup droższej elektroniki można rozłożyć na trzy raty 0 proc. dzięki Allegro Pay. Ponadto platforma przygotowała również ofertę specjalną dla osób, które chcą wypróbować Allegro Smart!. Pierwszą z nich jest darmowy okres próbny, który obejmuje sześć dostaw w ciągu sześciu miesięcy - zapisać się można do niego do 14 stycznia 2026 r. włącznie. Z kolei nowi subskrybenci mogą skorzystać z promocyjnej ceny Allegro Smart! wynoszącej jedynie 39,90 zł za rok - również do 14 stycznia 2026 r. włącznie.

Jednocześnie Allegro obniża ceny dostaw realizowanych przez Allegro Delivery do punktów i automatów paczkowych: od startu Black Weeks do 28 grudnia wysyłka kosztuje 9,99 zł, co ma szczególne znaczenie dla osób kupujących bez Smart! lub składających zamówienia poniżej 45 zł.

Polacy wiedzą, czego szukają

Zestawienie danych z badań i statystyk Allegro pokazuje, że choć Black Week wciąż kojarzy się z impulsywnymi zakupami, to coraz częściej staje się narzędziem do planowania większych inwestycji w domową rozrywkę i elektronikę. W świecie, w którym spędzamy coraz więcej czasu przed ekranami, inwestycja w poprawę rozrywki domowej wydaje się wręcz naturalnym stanem rzeczy - a Black Weeks naturalnie staje idealnym momentem, by zrobić to taniej.

Badanie "Trendy zakupowe" zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 respondentów w dniach 29.08–05.09.2025 r. na zlecenie Allegro.

Malwina Kuśmierek 20.11.2025 07:00

