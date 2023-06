Wszystko, co musisz wiedzieć o Allegro Smart: kompleksowy poradnik i lista korzyści

Allegro Smart jest z nami od prawie pięciu lat, w ciągu których Polakom udało się zaoszczędzić aż 5,2 miliarda złotych na dostawach Smart. I to tylko na dostawach, bo Allegro Smart Week!, Smart okazje i inne benefity powiązane z subskrypcją Allegro Smart to kolejne miliony złotych w naszych kieszeniach. Oto nasz kompleksowy poradnik do Allegro Smart, w którym znajdziesz odpowiedzi na większość pytań dotyczących usługi i darmowych dostaw Allegro.