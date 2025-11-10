REKLAMA
Allegro: proszę wróć. Kupony na zakupy dla wracających

Allegro wystartowało z nową promocją. Można odebrać kupony na następne zakupy. Jeśli dawno nie korzystałeś z Allegro, musisz tylko wrócić.

Albert Żurek
Akcja została wycelowana w stronę użytkowników, którzy zrezygnowali z pakietu Allegro Smart! Platforma zakupowa rozsyła wiadomości dla wybranych użytkowników i zachęca ich do powrotu.

Jest konkretny powód, aby wrócić do Allegro Smart! Kupony na zakupy

Allegro w różny sposób zachęca klientów do ponownego zakupu abonamentu Smart! Najczęściej jest to obniżenie ceny subskrypcji, która kosztuje 14,99 zł/mies. lub 59,90 zł na rok. Gigant wykorzystuje indywidualne promocje, dzięki czemu powracający klienci widzą niższą cenę rocznego abonamentu np. za 39,90 zł, płatne z góry.

Tym razem zamiast niższej ceny Allegro rozsyła wiadomość o możliwości uzyskania kuponu na zakupy o wartości 20 zł, jeśli zakupi się pakiet Smart! Kod działa w przypadku zakupów o minimalnej wartości 80 zł. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, którym niedawno skończył się abonament Allegro. 

Poleca się sprawdzić skrzynki pocztowe, ponieważ Allegro rozsyła kupony w wiadomościach e-mail.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odebrać kod rabatowy? Taka informacja nie jest publicznie dostępna. Wygląda na to, że jest to część programu indywidualnych promocji Allegro. Może być tak, że kupon otrzymają osoby, które niedawno zrezygnowały z abonamentu. Kod rabatowy niekoniecznie musi trafić do wszystkich użytkowników. Wiele osób w komentarzach pod komunikatem promocji w serwisie Pepper uważa, że zamiast kuponu widzi obniżoną cenę pakietu Smart!

Jednocześnie ma działać inna promocja stworzona dla tych, którzy przez rok nie wykonały zakupu przez aplikację Allegro. Dla tych użytkowników sklep udostępnia kupon “na start” o wartości 15 zł na zakupy zrealizowane poprzez aplikację mobilną.

To kolejny powód, aby wrócić do Allegro Smart!

Pakiet Allegro Smart! to nie tylko darmowe dostawy do punktu lub na adres. Jak widać, w ramach usługi można też odbierać kupony. Abonament również zapewnia dostęp do innych usług: Smart! Monety z zadaniami czy bonusy i okazje. Allegro Smart! nie kosztuje dużo, bo 59,90 zł na rok. Czyli jakieś 5 zł/mies. 

Albert Żurek
10.11.2025 15:24
