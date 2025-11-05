Allegro odpala Black Weeks. Zaoszczędzić możesz nie tylko na zakupach

Ładowanie...

Listopad w Polsce to nie wyścig do drzwi marketu, tylko chłodna kalkulacja - kiedy, gdzie i za ile kupić to, co i tak już mamy na liście. Coraz częściej zakupy nie są efektem impulsu, ale wynikiem świadomego planowania. Dla 61 proc. Polaków wyprzedaże to nie sezonowy bonus, tylko stały punkt w domowym kalendarzu budżetowym. A właśnie rozpoczęte Black Weeks na Allegro to najlepsza okazja w tym roku, by uzupełnić zapasy, kupić przedmiot, który miało się od dawna na oku lub spełnić marzenie na nadchodzące święta.

Koniec oczekiwania na promocje. Allegro Black Weeks już tu są

O tendencjach zakupowych Polaków dowiadujemy się z badania Danae dla Allegro, z którego wynika, że 61 proc. Polaków traktuje promocje i wyprzedaże jako podstawową strategię oszczędzania. To więcej niż ci, którzy porównują ceny między sklepami (49 proc.) czy korzystają z kuponów rabatowych (48 proc.). W praktyce oznacza to, że listopad staje się miesiącem zakupowego uderzenia, ale nie z przypadku. Bo aż 58 proc. respondentów deklaruje, że z wyprzedzeniem planuje udział w tegorocznym Black Week. Dla 45 proc. to najlepszy moment na przeceny, dla 27 proc. idealna okazja, by zawczasu kupić świąteczne prezenty. A prawie jedna czwarta ankietowanych mówi wprost: robię to co roku, to już rytuał [1].

Ruszyły Allegro Black Weeks - nie musisz czekać na Black Friday

Black Weeks 2025 to na Allegro kilkutygodniowe pasmo przecen i rabatów, zaplanowane tak, by nie trzeba było wybierać między impulsem a rozsądkiem. Allegro nie próbuje kopiować amerykańskiej dynamiki Black Friday - zamiast tego proponuje ciągłość i wygodę. Black Weeks 2025 rozpoczęły się już dzisiaj i potrwają do 1 grudnia włącznie. A przeceny na produkty to tylko wierzchołek góry lodowej.

W ramach wydarzenia zakupowego przecenione zostały tysiące produktów z różnych kategorii - od sprzętu elektronicznego, przez zabawki, po artykuły codziennego użytku, a zniżki sięgają do 50 proc.

Aby zagwarantować, że nawet większe zakupy będą udane, w ramach Black Weeks Allegro zwiększa korzyści z płatności Allegro Pay. Od 17 listopada do 14 grudnia użytkownicy tej usługi mogą rozłożyć płatność na 3 raty 0 proc. (RRSO 0 proc.).

Ponadto Allegro obniża koszt dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru - w ramach Allegro Delivery przesyłki będą kosztować 9,99 zł zamiast standardowych 10,99 zł, nawet jeśli wartość zamówienia nie przekracza 45 zł. To oferta skierowana również do osób, które nie korzystają z Allegro Smart! - a co ważniejsze, wykracza daleko poza czas trwania Black Weeks, bo promocyjna cena dostawy Allegro Delivery obowiązywać będzie od 3 listopada do 28 grudnia br.

A skoro o Allegro Smart! mowa: teraz jest świetna okazja, żeby spróbować

Nowi użytkownicy mogą sprawdzić usługę bez żadnych zobowiązań: sześć darmowych dostaw do wykorzystania przez pół roku, bez aktywowania okresu próbnego, bez drobnego druku. Kto zdecyduje się zostać, zapłaci 39,90 zł za cały rok - o 20 zł mniej niż standardowo - i zyska nielimitowaną dostawę i darmowe zwroty [2].

W listopadzie do gry wchodzą też personalizowane wyzwania zakupowe. Ich zaliczanie przekłada się na dodatkowe Smart! Monety, które później można wymienić na zniżki.

Dla nowych klientów Allegro i Allegro Smart pojawiła się także okazja na przetestowanie możliwości abonamentu: pierwsze zamówienie można zrealizować z darmową dostawą Smart!, bez konieczności aktywowania okresu próbnego. Natomiast bezpłatny okres próbny obejmuje 6 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy [3].

W tym roku Allegro połączyło też promocje z eBilet.pl - od drugiej połowy listopada do Cyber Monday będą obowiązywać rabaty na wydarzenia kulturalne: koncerty, spektakle czy stand-upy. Równolegle podczas Black Weeks, możesz skorzystać także program partnerski Allegro Share, w którym Allegro przyznaje punkty za polecanie ofert znajomym. W czasie trwania Black Weeks przyznawane będą one w potrójnej ilości.

Allegro nie ukrywa, że cała konstrukcja Black Weeks to odpowiedź na zmianę modelu zakupowego przeciętnego Kowalskiego. W dobie rosnących kosztów życia coraz więcej osób nie tylko poluje na okazje, ale też planuje zakupy z wyprzedzeniem. To moment, w którym wcześniejsze decyzje - dodanie produktu do koszyka, dodanie do ulubionych czy rozpisaną listę zakupów - można zamienić na oszczędności sięgające setek złotych.

Dla części użytkowników Black Weeks na Allegro to czas łapania drobiazgów, dla innych - wymiana AGD, sprzętu do pracy zdalnej, czy wypełnienie listy prezentów świątecznych

[1] Badanie „Trendy zakupowe” zostało zrealizowane przez Danae na zlecenie Allegro. Przeprowadzono 1000 ankiet w formie wywiadów online (CAWI). Badanie zostało zrealizowane w dniach 29.08–05.09.2025 r.

[2] Promocja trwa do 14.01.2026, tylko na jeden okres rozliczeniowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,90 zł.

[3] Promocja trwa do 14.01.2026 tylko dla wybranych użytkowników.

Malwina Kuśmierek 05.11.2025 10:56

