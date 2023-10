Jak anulować zakup na Allegro? Poradnik + instrukcja

Kiedy w sklepie dojdziemy do wniosku, że kupowany przez nas produkt jest za drogi, został kupiony omyłkowo lub nie spełnia naszych oczekiwań, wystarczy zgłosić się z nim do punktu biura obsługi klienta, by zwrócić go i otrzymać pieniądze.



W przypadku Allegro oprócz zwrotów klienci mają jeszcze jedną opcję: anulowanie zakupu, która pozwala na cofnięcie zakupu, zanim ten do ciebie dotrze. W tym artykule wyjaśniamy, jak anulować zakup na Allegro oraz jakie są ograniczenia anulowania zakupów.