Samsung: telewizory podrożeją, też te już w sklepach. Mamy winnego

W rozmowie z Reutersem współszef firmy, T.M. Roh, nie owijał w bawełnę: W tej bezprecedensowej sytuacji żadna firma nie jest odporna na jej wpływ. To mocne słowa - i niestety bardzo prawdziwe. Paradoks polega na tym, że winowajcą nie jest spowolnienie gospodarcze, pandemia ani wojna handlowa. Tym razem problemem jest… sztuczna inteligencja. Ta sama, która miała być kołem ratunkowym dla branży chwilowo stała się jej największym obciążeniem.

AI miała pomóc, a wywołała kryzys. Samsung pokazuje skalę problemu

Samsung ogłosił plan: do końca roku liczba urządzeń wyposażonych w Google Gemini ma wzrosnąć z 400 do 800 milionów. To niemal miliard smartfonów, tabletów i laptopów z zaawansowaną AI na pokładzie. Ambicja? Ogromna. Konkurencja z Apple i chińskimi gigantami? Bezlitosna. Ale jest jeden haczyk - i to taki, który może wykoleić cały plan.

Nowoczesne funkcje AI wymagają potężnych zasobów: większej ilości RAM-u, wydajniejszych układów NPU i szybszych kości pamięci. W urządzeniach premium to standard. W tańszych modelach - wyzwanie. Jednak prawdziwy problem kryje się gdzie indziej: w centrach danych, które karmią generatywną AI. To one pochłaniają dziś lwią część globalnej produkcji pamięci. I robią to w tempie, którego producenci elektroniki konsumenckiej nie są w stanie dogonić.

Jeśli ktoś liczył, że po spadkach cen pamięci w 2024 r. rynek wróci do normalności, to niestety - czas się obudzić. Od połowy bieżącego roku branża pamięci przeżywa największy kryzys zaopatrzeniowy od dekady. Producenci, w tym Samsung, przerzucili niemal całą produkcję HBM i DDR5 do sektora data center. Telefony, laptopy i telewizory zostały z resztkami mocy przerobowych.

Efekt? Ceny szybują.

Moduły DDR5 32 GB podrożały z 149 do 239 dol. w kilka miesięcy.

Ceny kontraktowe DDR5 wzrosły o ponad 100 proc. - z 7 do 19,50 dol.

TrendForce przewiduje na Q1 2026 wzrost cen DRAM o 55-60 proc., NAND o 33-38 proc., a SSD o 40 proc.

Gartner prognozuje, że w całym 2026 r. DRAM zdrożeje o 47 proc.

Telewizory na celowniku. OLED-y i modele premium będą droższe

Jeśli ktoś planował zakup telewizora - szczególnie OLED-a - powinien wiedzieć jedno: Samsung już oficjalnie ostrzega, że ceny pójdą w górę. I to nie tylko nowych modeli zaprezentowanych na CES 2026. Drożeć będą także te, które już stoją na półkach.

Dlaczego? Bo producenci elektroniki zaczęli masowo wykupywać podzespoły zanim ceny wzrosną jeszcze bardziej. To klasyczny efekt gromadzenia zapasów, który dodatkowo wysusza rynek.

Do tego dochodzi sezonowy spadek produkcji w Chinach. W rezultacie w pierwszym kwartale 2026 r. podaż dużych paneli telewizyjnych ma być… dwukrotnie niższa niż popyt.

To oznacza dwa scenariusze:

Tanie telewizory zdrożeją jako pierwsze, bo mają najmniejsze marże i najmniej przestrzeni na absorpcję kosztów. Producenci zaczną ciąć specyfikacje, by utrzymać ceny na poziomie akceptowalnym dla klientów. Mniej RAM-u, słabsze procesory, okrojone funkcje.

Brzmi znajomo? Tak, to powtórka z czasów kryzysu półprzewodników.

Czy jest szansa na poprawę? Niestety - niewielka

Najwięksi gracze rynku pamięci nie zostawiają złudzeń. SK Hynix informuje, że jego moce produkcyjne HBM, DRAM i NAND na 2026 r. są praktycznie wyprzedane. Micron całkowicie wycofał się z rynku konsumenckiego, skupiając się na klientach biznesowych i AI. Samsung przyznaje, że pracuje nad złagodzeniem skutków kryzysu, ale nie ukrywa, że podwyżki są bardzo prawdopodobne.

T.M. Roh mówi wprost: niedobór pamięci uderzy we wszystko - od smartfonów, przez laptopy, po telewizory i urządzenia smart home.

Wniosek jest brutalnie prosty: jeśli możesz, kup teraz

Jeśli ktoś planuje zakup telewizora, telefonu, laptopa czy nawet SSD - lepiej nie czekać. Nadchodzące miesiące przyniosą wyższe ceny, niższe specyfikacje, mniejszą dostępność sprzętu a w segmencie premium - rekordowe podwyżki.

To ironiczne: AI miała być motorem postępu, a chwilowo stała się największym obciążeniem dla łańcucha dostaw. Postęp nie zawsze jest linią prostą. Czasem przypomina sinusoidę, a my właśnie wjeżdżamy w jej najostrzejszy dołek.

Maciej Gajewski 12.01.2026 17:12

