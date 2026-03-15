Polski reaktor 3w1. Atom wchodzi na grubo

Ładowanie...

Transformacja energetyczna w wersji konsumenckiej brzmi prosto: więcej paneli na dachach, farmy wiatrowe za horyzontem i trochę magazynów energii. Problem w tym, że największym pożeraczem energii wcale nie są gniazdka w naszych domach, ale przemysł. Huty, rafinerie, zakłady chemiczne i producenci nawozów potrzebują nie tylko prądu, lecz przede wszystkim ogromnych ilości bardzo gorącego ciepła – często powyżej 500-800 stopni Celsjusza – oraz wodoru na skalę, której zwykłe elektrolizery zasilane z sieci praktycznie nie udźwigną.

Dziś większość tego zapotrzebowania pokrywa gaz ziemny i węgiel. To dlatego sektor przemysłowy jest jednym z głównych źródeł emisji CO2 na świecie. Jednocześnie niemal cały przemysłowy wodór (w wielu krajach, np. w USA, ponad 95 proc.) wciąż powstaje z gazu ziemnego w procesie reformingu pary wodnej, a więc z dużą emisją dwutlenku węgla.

Polski zespół z Narodowego Centrum Badań Jądrowych proponuje rozwiązanie, które uderza dokładnie w ten problem. Zamiast budować osobno elektrownię, elektrociepłownię, farmę wodorową i całą infrastrukturę gazową, projekt zakłada jeden wysokotemperaturowy reaktor jądrowy, który robi wszystko naraz: produkuje prąd, dostarcza gorące ciepło procesowe do fabryk i zasila instalacje wytwarzające wodór. Taką architekturę nazywa się poligeneracją.

Reaktor, który bardziej przypomina przemysłowy piec, niż klasyczną siłownię jądrową

Kluczem do tej układanki są wysokotemperaturowe reaktory gazowe HTGR (High Temperature Gas-cooled Reactor). To technologia z tej samej rodziny, co obecne reaktory jądrowe w elektrowniach, ale ważne szczegóły są inne.

Zamiast wody jako chłodziwa stosuje się tam hel – obojętny gaz, który nie wchodzi w reakcje chemiczne, nie koroduje instalacji i potrafi przenosić ciepło przy temperaturach, przy których zwykły reaktor wodny dawno by się zagotował. W projektach HTGR temperatura czynnika roboczego za reaktorem potrafi przekraczać 700-900 stopni Celsjusza, a w niektórych demonstratorach sięga jeszcze wyżej.

Druga różnica to paliwo. Zamiast długich kaset z prętami, znanych z klasycznych siłowni, HTGR korzysta z tzw. paliwa TRISO – mikrokulek uranu zamkniętych w kilku warstwach ceramiki i grafitu. Każda taka kulka jest miniaturowym kontenerem bezpieczeństwa, zaprojektowanym tak, by nawet przy bardzo wysokich temperaturach zatrzymać w sobie produkty rozszczepienia.

Oznacza to, że jednego źródła można nie tylko generować energię elektryczną na turbinie, lecz także bezpośrednio pobierać z reaktora gorące ciepło. To ciepło może być wykorzystane jako:

zasilanie sieci ciepłowniczej dla miasta;

wysokotemperaturowe medium dla procesów technologicznych w zakładach chemicznych, rafineriach czy hutach;

źródło energii i temperatury do produkcji wodoru w specjalnych instalacjach.

To właśnie taki reaktor, pracujący jak jądrowe serce kompleksu przemysłowego, opisuje koncepcja wypracowana w NCBJ.

Od polskiego demonstratora do fabrycznej elektrociepłowni

W publikacji naukowców z NCBJ pojawiają się dwa konkretne projekty reaktorów, które miałyby pełnić różne funkcje.

Pierwszy to HTGR-POLA – mniejszy, demonstracyjny reaktor wysokotemperaturowy, przygotowywany wspólnie z japońską agencją JAEA. Jego zadaniem byłoby przede wszystkim przetestowanie w praktyce kluczowych elementów technologii: paliwa TRISO, obiegu helowego, układu wyprowadzenia ciepła i współpracy z instalacjami odbiorczymi. To laboratorium w skali małej elektrowni, w którym można bezpiecznie sprawdzić zachowanie reaktora przy różnych scenariuszach obciążenia czy awaryjnych wyłączeń.

Drugi projekt, GEMINI+, to już docelowa elektrociepłownia dla przemysłu. Taki blok miałby działać jak energetyczny węzeł w pobliżu dużego zakładu lub całego klastra przemysłowego. Część mocy idzie na generację prądu, część na dostawę pary technologicznej, a pozostałe nadwyżki temperatury mogą zostać skierowane do instalacji wodorowych.

Autorzy koncepcji nie udają, że to technologia, która może zostać wprowadzona z dnia na dzień. Proponują ścieżkę etapową: najpierw reaktor demonstracyjny w warunkach kontrolowanych, potem pilotażowe wdrożenie przy konkretnym zakładzie, a dopiero na końcu skala przemysłowa. Bez przejścia tych kroków nie będzie ani zaufania regulatorów, ani modeli finansowania takich inwestycji.

Od elektrolizy pary po cykl siarkowo-jodowy

Sam gorący hel z reaktora jeszcze wodoru nie daje. Potrzebne są konkretne technologie zamiany ciepła i energii elektrycznej na cząsteczki H2. Zespół NCBJ analizował dwa podejścia, które od lat są w kręgu zainteresowań inżynierów jądrowych.

Pierwsze to wysokotemperaturowa elektroliza pary wodnej (HTSE). W dużym uproszczeniu: zamiast klasycznego elektrolizera, który rozbija wodę na wodór i tlen przy temperaturze bliskiej pokojowej, używa się specjalnych ogniw pracujących w kilkuset stopniach Celsjusza. Dzięki temu część energii potrzebnej do rozerwania cząsteczki wody dostarczana jest w postaci ciepła, a nie prądu, co poprawia sprawność całego procesu. Reaktor HTGR dostarcza jednocześnie jedno i drugie (prąd i wysokotemperaturową parę), więc układ naturalnie pasuje do takiej technologii.

Drugie podejście to cykl siarkowo-jodowy. To z kolei zestaw reakcji chemicznych, w których woda jest rozkładana na wodór i tlen z udziałem związków siarki i jodu. Same reagenty krążą w obiegu zamkniętym, a jedyne co trzeba dostarczyć z zewnątrz, to ciepło o bardzo wysokiej temperaturze – dokładnie takie, jakie oferuje reaktor wysokotemperaturowy. Dla chemików to sposób na przepakowanie energii jądrowej w postać zmagazynowaną w wiązaniach chemicznych wodoru.

Te procesy są niestety trudne technologicznie, bo wymagają materiałów odpornych na ekstremalne warunki, stabilnych membran, dokładnych systemów kontroli i walidacji bezpieczeństwa. Ale w zamian oferują coś, czego klasyczna elektroliza przy niższej temperaturze nie ma: potencjalnie wyższą sprawność energetyczną całego łańcucha od reaktora do zbiornika z wodorem.

Czy to się w ogóle opłaci? Liczby, które decydują o być albo nie być technologii

Koncepcja z NCBJ nie kończy się na schematach przepływu ciepła i rurek w symulatorze. W pracy przeprowadzono też analizę techniczno-ekonomiczną różnych wariantów: z mniejszym lub większym udziałem produkcji wodoru, różnymi konfiguracjami obiegu pary i zróżnicowanym profilem zapotrzebowania na ciepło przemysłowe.

Wnioski są ostrożne, ale brzmią bardzo obiecująco. W scenariuszach, w których zakłada się rosnące koszty emisji CO2 i stabilną pracę reaktora na wysokim obciążeniu, hybrydowy system z HTGR może być konkurencyjny wobec zestawu klasycznych źródeł opartych na gazie ziemnym. Jeśli policzyć nie tylko budowę instalacji, lecz także koszt paliwa kopalnego i opłaty za emisje, wodór i ciepło z reaktora w wielu wariantach wychodzą co najmniej podobnie, a często wyraźnie taniej, niż z kotła gazowego.

Szczególnie atrakcyjnie wyglądają konfiguracje, w których reaktor pracuje na potrzeby istniejącego już klastra przemysłowego, np. w rejonie, gdzie obok siebie funkcjonują zakłady chemiczne, rafineria i duża elektrociepłownia systemowa. W takim środowisku można maksymalnie wykorzystać każdą porcję energii z reaktora: najpierw jako wysokotemperaturowe ciepło technologiczne, potem jako parę dla turbin, a dopiero na końcu jako prąd na sieć.

Oczywiście wciąż pozostają poważne znaki zapytania: jak wycenić ryzyko regulacyjne, jak ułożyć kontrakty długoterminowe na dostawy ciepła i wodoru, kto miałby zostać operatorem takiej jednostki – państwowa spółka energetyczna, prywatny konsorcjant czy może wspólna spółka przemysłowych odbiorców. Tu praca NCBJ tak naprawdę dopiero otwiera dyskusję.

Marcin Kusz 15.03.2026 07:16

Ładowanie...