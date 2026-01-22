REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji

Skuteczny atak hakerski na ciepłownię sprawił, że sprawą zajmuje się prokuratura.

Adam Bednarek
atak hakerski
REKLAMA

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na ciepłownię w Rucianem-Nidzie w woj. warmińsko-mazurskim – donosi dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.

Jak przekazuje rozgłośnia, śledztwo dotyczy "uzyskania nieuprawnego dostępu do informacji nieprzeznaczonej".

REKLAMA

O zdarzeniu informował portal energetyka24.com. Incydent miał miejsce 10 stycznia 2026. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rucianej-Nidzie potwierdziło serwisowi, że odnotowano zmianę nastawień pracy kotła RK1 1000 kW. W wyniku ataku nie doszło jednak do zmiany ciśnienia i temperatury w układzie, a "odbiorcy nie odczuli skutków incydentu".

Ciepłownia, która stała się celem ataku, wytwarza energię na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla blisko 740 mieszkań.

Z informacji portalu energetyka24.com wynikało, że za zdarzeniem stała grupa powiązana z Rosją. Prokuratura na razie nie może tego nie potwierdzić, ale też nie zaprzecza.

Polska na celowniku

Ministerstwo Energii potwierdziło niedawno, że pod koniec 2025 r. doszło do ataku na polską energetykę. Celem była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE – wiatraków i farm fotowoltaicznych - w całym kraju.

- Takiego typu ataków jeszcze nie było – zaznaczył szef resortu Miłosz Motyka.

Premier Donald Tusk przyznał, że w przypadku powodzenia operacji bez ciepła mogłoby zostać nawet 500 tys. osób. Z kolei w rozmowie z RMF FM Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, podkreślał, że "mieliśmy do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej" i że. cyfrowe czołgi już w Polsce są. Atak według szefa resortu miał "zdestabilizować sytuację w Polsce".

REKLAMA

Próby przeprowadzane są też na mniejszą skalę, co potwierdza przykład z woj. warmińsko-mazurskiego. Niestety od dawna Polska jest jednym z najbardziej atakowanych na świecie państw w ramach cyberataków. I chociaż 99,9 proc. z nich się nie udaje, bo zostają skutecznie zablokowane, to czasami cyfrowym agresorom uda się wbić kij w szprychy. Tyle dobrego, że tym razem bez większych konsekwencji dla mieszkańców.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
22.01.2026 15:13
Tagi: Atak hakerskiCyberatakCyberbezpieczeństwo
Najnowsze
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
15:02
Mój laptop właśnie stał się Xboxem. Twój może też
Aktualizacja: 2026-01-22T15:02:02+01:00
14:57
Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP
Aktualizacja: 2026-01-22T14:57:04+01:00
13:51
Nintendo Switch 2 w cenie, jakiej zaraz nie zobaczysz. Kupuj, zanim podrożeje
Aktualizacja: 2026-01-22T13:51:19+01:00
13:32
Netflix zmienia aplikację. Będziesz scrollować seriale jak na TikToku
Aktualizacja: 2026-01-22T13:32:36+01:00
13:08
Koniec z przepłacaniem. OnePlus 15R ma wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-22T13:08:49+01:00
13:00
Potężny huk nad Trójmiastem. Rosyjski samolot zbliżył się do granicy
Aktualizacja: 2026-01-22T13:00:35+01:00
11:59
Nadciąga superszybki internet z kosmosu. Starlink przy nim to żółw
Aktualizacja: 2026-01-22T11:59:49+01:00
11:14
Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków
Aktualizacja: 2026-01-22T11:14:23+01:00
10:50
Gry Nintendo już po polsku. Gram i wciąż nie dowierzam, piękna zmiana
Aktualizacja: 2026-01-22T10:50:47+01:00
10:31
Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli
Aktualizacja: 2026-01-22T10:31:50+01:00
10:01
Huawei FreeClip 2 to słuchawki czy biżuteria? Moja żona je pokochała
Aktualizacja: 2026-01-22T10:01:28+01:00
9:44
Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać
Aktualizacja: 2026-01-22T09:44:51+01:00
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Zdejmij maskę, Siri. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
6:33
Tak się powinno robić cienkie smartfony. iPhone Air staje w kącie
Aktualizacja: 2026-01-22T06:33:00+01:00
6:12
Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?
Aktualizacja: 2026-01-22T06:12:00+01:00
6:05
Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument
Aktualizacja: 2026-01-22T06:05:00+01:00
5:45
Dziwna pogoda na biegunach Jowisza i Saturna. Mogą dosłownie pękać
Aktualizacja: 2026-01-22T05:45:00+01:00
5:38
KUNA poradzi sobie nawet w śniegu. Już ją testują w boju
Aktualizacja: 2026-01-22T05:38:00+01:00
20:40
Trzęsienie na rynku oprogramowania. Młode pokolenie nie ma sentymentu
Aktualizacja: 2026-01-21T20:40:20+01:00
20:08
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
Aktualizacja: 2026-01-21T20:08:43+01:00
19:23
Taki będzie Galaxy S26 Ultra. Jednego koloru nie szukaj
Aktualizacja: 2026-01-21T19:23:25+01:00
19:20
Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy
Aktualizacja: 2026-01-21T19:20:50+01:00
18:27
Google drwi z ChataGPT. "Ciekawe, że tak wcześnie"
Aktualizacja: 2026-01-21T18:27:40+01:00
18:22
Spotify ze świetną nowością. Nie będzie trzeba wybierać
Aktualizacja: 2026-01-21T18:22:40+01:00
18:17
Koniec tanich SSD. Ważny producent ma złe wieści
Aktualizacja: 2026-01-21T18:17:49+01:00
18:01
Coś napędza wybuchy Słońca. Chyba właśnie trafili na winnego
Aktualizacja: 2026-01-21T18:01:09+01:00
17:27
Ten sprzęt w walizce to nie gadżet. Liczby nie kłamią
Aktualizacja: 2026-01-21T17:27:29+01:00
17:00
Tych słuchawek nie poczujesz w uszach. Sony zaskoczyło
Aktualizacja: 2026-01-21T17:00:34+01:00
16:38
Szef Microsoftu opowiada piękne bajki. "Stracimy społeczne przyzwolenie"
Aktualizacja: 2026-01-21T16:38:33+01:00
16:17
W gry z Xboxa zagrasz za darmo. Nie musisz mieć konsoli
Aktualizacja: 2026-01-21T16:17:30+01:00
15:56
Ogrzeją się w nietypowy sposób. Pierwsza taka inwestycja
Aktualizacja: 2026-01-21T15:56:53+01:00
15:55
mObywatel z ulepszeniem. Koniec chodzenia do urzędu
Aktualizacja: 2026-01-21T15:55:14+01:00
15:39
Windows 11 psuje aplikacje. To już nie jest zabawne
Aktualizacja: 2026-01-21T15:39:13+01:00
15:37
Minister krótko o cenach energii. Bez atomu zapłaczemy
Aktualizacja: 2026-01-21T15:37:04+01:00
14:31
Coca-Cola się zmieni. Nowy składnik w zdrowej wersji
Aktualizacja: 2026-01-21T14:31:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA