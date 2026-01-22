Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji

Ładowanie...

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na ciepłownię w Rucianem-Nidzie w woj. warmińsko-mazurskim – donosi dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.

Jak przekazuje rozgłośnia, śledztwo dotyczy "uzyskania nieuprawnego dostępu do informacji nieprzeznaczonej".

O zdarzeniu informował portal energetyka24.com. Incydent miał miejsce 10 stycznia 2026. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rucianej-Nidzie potwierdziło serwisowi, że odnotowano zmianę nastawień pracy kotła RK1 1000 kW. W wyniku ataku nie doszło jednak do zmiany ciśnienia i temperatury w układzie, a "odbiorcy nie odczuli skutków incydentu".

Ciepłownia, która stała się celem ataku, wytwarza energię na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla blisko 740 mieszkań.

Z informacji portalu energetyka24.com wynikało, że za zdarzeniem stała grupa powiązana z Rosją. Prokuratura na razie nie może tego nie potwierdzić, ale też nie zaprzecza.

Polska na celowniku

Ministerstwo Energii potwierdziło niedawno, że pod koniec 2025 r. doszło do ataku na polską energetykę. Celem była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE – wiatraków i farm fotowoltaicznych - w całym kraju.

- Takiego typu ataków jeszcze nie było – zaznaczył szef resortu Miłosz Motyka.

Premier Donald Tusk przyznał, że w przypadku powodzenia operacji bez ciepła mogłoby zostać nawet 500 tys. osób. Z kolei w rozmowie z RMF FM Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, podkreślał, że "mieliśmy do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej" i że. cyfrowe czołgi już w Polsce są. Atak według szefa resortu miał "zdestabilizować sytuację w Polsce".

Próby przeprowadzane są też na mniejszą skalę, co potwierdza przykład z woj. warmińsko-mazurskiego. Niestety od dawna Polska jest jednym z najbardziej atakowanych na świecie państw w ramach cyberataków. I chociaż 99,9 proc. z nich się nie udaje, bo zostają skutecznie zablokowane, to czasami cyfrowym agresorom uda się wbić kij w szprychy. Tyle dobrego, że tym razem bez większych konsekwencji dla mieszkańców.

Adam Bednarek 22.01.2026 15:13

