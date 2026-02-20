REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Kopalnie dostaną nowe zadania. "Zmiana zamiast likwidacji"

Odejście od węgla nie musi oznaczać likwidacji kopalni. Możliwa jest transformacja i przydzielenie nowych zadań.

Adam Bednarek
co z kopalniami
REKLAMA

Jak może to wyglądać? Możliwy kierunek przemiany wskazuje współpraca Polskiej Grupy Górniczej z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Podpisano już list intencyjny w sprawie "wspólnego poszukiwania rozwiązań dotyczących wykorzystania infrastruktury terenów górniczych do produkcji lub magazynowania energii".

Uczelnia wyjaśnia, że partnerstwo to krok do "wspólnego poszukiwania pomysłów na nowe zagospodarowanie przyszłych terenów pogórniczych". Celem jest jak największe wykorzystanie ich potencjału w odmiennych funkcjach gospodarczych. To zaś stworzy nowe miejsca pracy.

REKLAMA

Nie chodzi o likwidację kopalń, ale ich transformację

Łukasz Deja, prezes zarządu PGG S.A., zapewnia, że to dobry kierunek.

W tym zakresie prowadzimy stały dialog z gminami górniczymi oraz innymi interesariuszami. Rozpoczynającą się dzisiaj współpracę traktuję jako kolejną możliwość na wypracowanie propozycji rozwiązań dla dzisiejszych kopalń. Liczę, że uda nam się zbudować katalog pomysłów, które mogą stać się podstawą konkretnych działań w przyszłości – deklaruje Deja.

Prof. Rafał Wiśniowski, prorektor ds. Współpracy AGH, liczy, że wiedza i doświadczenie pracowników "będą mogły być wykorzystane dla realizacji założonych celów transformacji energetycznej".

- Cieszymy się, że jako wiodąca uczelnia techniczna w naszym kraju, mamy możliwość zaangażowania się w ważny i trudny proces transformacji zakładów górniczych m.in. w zakresie magazynowania energii – podkreślił.

Jest przyszłość po węglu

Tereny pogórnicze mogą zamienić się w atrakcje turystyczne albo magazyny energii. Górnicy już znajdują pracę przy wiatrakach. OZE to naturalny kierunek.

"Regiony węglowe, dotychczas kojarzone z konwencjonalną energetyką, stoją przed szansą przekształcenia w centra zrównoważonego rozwoju. Transformacja oparta na rozwoju odnawialnych źródeł energii może przynieść liczne korzyści, w tym przyciągnąć inwestycje i stworzyć nowe miejsca pracy" – mogliśmy przeczytać w raporcie Forum Energii "OZE w Bełchatowie. Nowe perspektywy dla regionu".

Wiatraki czy fotowoltaika nie są jednak jedyną drogą. Do górników rękę wyciągnęła niedawno... kolej. Koleje Śląskie w listopadzie 2025 r. ogłosiły podpisanie pierwszej w Polsce umowy ułatwiającej transformację między publicznymi spółkami z różnych sektorów gospodarki. W jej ramach nawet 200 górników rezygnujących z pracy w branży będzie mogło w najbliższym czasie zostać kolejarzami.

- Transformacja nie może wykluczać i to jest doskonały tego przykład – mówił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

REKLAMA

Kolejne przedsięwzięcia pokazują, że nie tylko nie może, ale też nie musi – jest życie po węglu.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
20.02.2026 08:01
Tagi: górnictwokopalnieWęgiel
Najnowsze
7:20
Płatności wracają na zegarki Huawei. Znamy nowego operatora
Aktualizacja: 2026-02-20T07:20:30+01:00
7:00
Porzucisz ChataGPT. Nowe narzędzie to istny potwór
Aktualizacja: 2026-02-20T07:00:00+01:00
6:16
Tak będzie wyglądać polskie pole walki. "To nie była pokazówka dla mediów"
Aktualizacja: 2026-02-20T06:16:00+01:00
6:12
Nowe technologie zatruwają rynek pracy. To już nie spekulacje, a twarde dane
Aktualizacja: 2026-02-20T06:12:00+01:00
6:10
Ameryka chce nas ratować przed europejską cenzurą. Można się już śmiać
Aktualizacja: 2026-02-20T06:10:00+01:00
6:05
Przewiercili pół kilometra lodu. Odkryli tajemnicę sprzed milionów lat
Aktualizacja: 2026-02-20T06:05:00+01:00
6:00
Kupiliśmy samoloty za 120 mln zł. Zamiast latać, stoją w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-20T06:00:00+01:00
22:24
Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-02-19T22:24:00+01:00
21:43
Microsoft sam stworzy ci wspomnienia z gier. Ej, ale nikt nie prosił
Aktualizacja: 2026-02-19T21:43:48+01:00
20:55
Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas
Aktualizacja: 2026-02-19T20:55:33+01:00
20:44
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-19T20:44:26+01:00
20:23
Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina
Aktualizacja: 2026-02-19T20:23:58+01:00
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
19:04
Cuda na nowych zdjęciach z teleskopu Webba. Pierwszy raz widzimy to miejsce
Aktualizacja: 2026-02-19T19:04:17+01:00
18:36
Dostałeś Blikiem przelew-niespodziankę? Rządowa instytucja ostrzega
Aktualizacja: 2026-02-19T18:36:01+01:00
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
6:00
Dzieje się na Bałtyku. Praca wre, żeby prąd z morza przypłynął na ląd
Aktualizacja: 2026-02-19T06:00:00+01:00
21:00
Play ulepsza abonament. Nastały dobre i tanie czasy
Aktualizacja: 2026-02-18T21:00:27+01:00
20:00
Kazałem Gemini stworzyć muzyczny hit. Efekt jest krępujący
Aktualizacja: 2026-02-18T20:00:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA