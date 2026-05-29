Sprawdziłem nowe zegarki i opaski Xiaomi. 329 zł i masz wszystko

Nowe urządzenia ubieralne chińskiej marki oficjalnie zadebiutowały w Polsce. Podczas premierowego pokazu sprawdziłem najnowszy smartwatch oraz inteligentną opaskę, poddając weryfikacji ich rzeczywistą jakość wykonania i codzienną ergonomię. Czyli: czy są warte swoich cen oraz co naprawdę jest faktorem wow w ich przypadku.

Xiaomi Watch S5: stalowa koperta i wymienne bezele

Smartwatch Xiaomi Watch S5 w wariancie 46 mm robi na żywo bardzo, bardzo dobre pierwsze wrażenie. Stalowa koperta zapewnia odpowiednią sztywność, a możliwość wymiany bezela dają użytkownikowi spore pole do personalizacji wyglądu.

Zastosowane materiały jasno wskazują, że marka chce mocniej wejść w segment urządzeń eleganckich, uciekając od wyłącznie sportowego charakteru. Chociaż dla tej drugiej grupy jest specjalna wersja sportowo-militarno-zielona.

Podczas prezentacji moją szczególną uwagę zwrócił ulepszony ekran. Jego główne atuty to:

matryca AMOLED o przekątnej 1,48 cala z zauważalnie smukłymi ramkami,

deklarowana jasność szczytowa na poziomie 2500 nitów,

bezproblemowe odczytywanie powiadomień nawet pod mocnym oświetleniem studyjnym.

Reakcja na dotyk pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 3 stoi na wysokim poziomie - zero lagów czy zwieszeń. A zegarek, mimo solidnej konstrukcji, okazał się na nadgarstku całkiem lekki, co potwierdza waga wynosząca zaledwie 46 gramów (bez paska). Całość zapowiada się obiecująco ze względu na deklarowany, trzytygodniowy czas pracy na baterii oraz dokładniejsze algorytmy monitorujące parametry zdrowotne.

Po spędzeniu z urządzeniem kilku minut na stanowisku testowym muszę jednak przyznać, że gabaryty koperty są dla mnie odrobinę za duże do komfortowego noszenia przez całą dobę. Zdecydowanie chętnie zobaczyłbym mniejszą wersję tego modelu (na przykład o średnicy 42 mm), która lepiej leżałaby na moim nadgarstku, była bardziej dyskretna i znacznie lepiej pasowała do codziennych treningów. Ale ja to ja.

Smart Band 10 Pro: zatarta granica w świecie wearables

Nowa opaska sportowa Xiaomi Smart Band 10 Pro to doskonały pokaz tego, jak mocno zaciera się obecnie granica między tanim trackerem a pełnoprawnym zegarkiem.

Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,74 cala jest ogromny, co drastycznie zwiększa ilość informacji mieszczących się na jednym ekranie. Aluminiowa obudowa o wysokiej wytrzymałości sprawia, że urządzenie zyskało zdecydowanie bardziej luksusowy charakter. A! Jest też wersja ceramiczna. Bez NFC, ale robi piorunujące wrażenie.

Pod względem płynności działania, estetyki i samego wykonania ten sprzęt wypada rewelacyjnie, zwłaszcza przy niskiej wadze na poziomie 21,6 grama.

Xiaomi zadbało też o świetną funkcję programową - możliwość jednoczesnego sparowania opaski z iPhonem oraz smartfonem z systemem Android. Ot, to mile rozwiązanie dla każdego, kto jest w obu ekosystemach naraz. Czyli dla 45 osób w Polsce? Cool.

Gdy patrzę na tę opaskę przez pryzmat własnych nawyków, muszę przyznać, że sam nie widzę dla siebie zapotrzebowania na tego typu urządzenie, ponieważ na co dzień noszę tradycyjny, trochę bardziej zaawansowany smartwatch.

Ale: rynek takich hybryd stale się jednak rozwija i pokazuje wyraźne zapotrzebowanie. Wielu użytkowników szuka rozwiązania, które gwarantuje czytelność smartwatcha, ale jednocześnie zachowuje lekkość, smukłość i bezkompromisowy czas pracy na baterii typowy dla klasycznych trackerów fitness.

Dostępność i oficjalne ceny w Polsce

Wraz z premierą poznaliśmy również oficjalny cennik urządzeń. Oferta na polskim rynku prezentuje się następująco:

Xiaomi Watch S5 (46 mm): wyceniono na 749 zł za wersję czarną lub srebrną oraz 849 zł za wariant ceramiczny.

wyceniono na 749 zł za wersję czarną lub srebrną oraz 849 zł za wariant ceramiczny. Xiaomi Smart Band 10 Pro: kosztuje 329 zł w wersji bazowej, natomiast za wariant wyposażony w łączność NFC (obsługujący płatności zbliżeniowe) trzeba zapłacić 399 zł. Ceramika bez NFC to 399 zł.

Oliwier Nytko 29.05.2026 07:00

