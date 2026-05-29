Telefon w cenie samochodu. Zrobili cyfrowego kamerdynera

AlphaFold - nowy luksusowy składak z wbudowanym agentem Hermes - to urządzenie, które według producenta ma nie tylko konkurować z najlepszymi telefonami świata, ale wręcz redefiniować sposób, w jaki korzystamy z telefonu. Marketingowe deklaracje Vertu trzeba traktować z dużą ostrożnością, trzeba jednak przyznać, że tym razem firma faktycznie pokazuje coś, co wykracza poza zwykłe „kolejny składany sztandarowiec z premium materiałów”.

Telefon, który nie chce być telefonem

Vertu AlphaFold zadebiutował jako „pierwszy na świecie Hermes Agent Phone” - urządzenie, w którym sztuczna inteligencja nie jest dodatkiem, lecz fundamentem całego systemu. Według Vertu przez ostatnią dekadę telefony były jedynie „pasywnymi kontenerami na aplikacje”. AlphaFold ma to zmienić, bo Hermes Agent działa nie jako chatbot, lecz jako warstwa systemowa, która rozumie kontekst, pamięta preferencje użytkownika i wykonuje realne zadania zamiast podpowiadać, jak je wykonać.

To nie jest więc kolejny asystent, który odpowie na pytanie o pogodę. To narzędzie, które -przynajmniej w założeniach - ma działać jak prywatny sekretarz. W praktyce wygląda to tak: mówisz telefonowi „zorganizuj jutrzejszy wyjazd do Genewy, zsynchronizuj lot, hotel, transport i wyślij podsumowanie do zespołu”, a Hermes Agent ma przygotować kompletny plan, zsynchronizować dane z firmowymi narzędziami i podsunąć gotowy do akceptacji harmonogram.

Vertu nie obiecuje tego jako jedyny. Niemal wszyscy producenci telefonów zapowiadają integrację agentów AI. Do tej pory jednak żadnemu się to poprawnie nie udało.

Telefon jako ERP. Serio

Najbardziej kontrowersyjnym - i jednocześnie najbardziej ambitnym - elementem AlphaFolda jest koncepcja „Phone‑to‑ERP”. Vertu twierdzi, że dzięki systemowi VPS (Vertu Professional System) urządzenie może stać się mobilnym centrum dowodzenia dla firm, pozwalając na przeglądanie dashboardów, zatwierdzanie dokumentów, analizę sprzedaży czy zarządzanie łańcuchem dostaw bez konieczności logowania się do wielu aplikacji i paneli administracyjnych.

Wersja dla klientów korporacyjnych ma umożliwiać integrację z ERP, CRM, systemami finansowymi, magazynowymi czy raportowymi. To już nie jest telefon „dla bogatych”, ale telefon „dla decydentów”, którzy chcą mieć dostęp do firmowych procesów w jednym miejscu. Vertu nazywa to „Phone‑as‑a‑Service” - trudno odmówić temu pomysłowi oryginalności.

Luksus, ale z AI w środku

Oczywiście, jak przystało na Vertu, AlphaFold nie jest tylko narzędziem pracy. To także obiekt luksusu. W sklepie marki można znaleźć wersje z egzotycznych skór, złotych wykończeń i ręcznie wykańczanych elementów. Cena? Warianty dostępne już teraz kosztują około 18 800 dol., czyli mniej więcej 75-80 tys. złotych według aktualnych kursów.

Ale za tą ceną idzie też specyfikacja, która nie wygląda jak żart. AlphaFold ma:

zewnętrzny ekran 6,53 cala i wewnętrzny 8,05 cala,

akumulator 6500 mAh z ładowaniem 65 W,

procesor w architekturze 3 nm,

sprzętowy moduł bezpieczeństwa A5,

możliwość sterowania 64 ustawieniami telefonu głosem,

- integrację z ponad 70 aplikacjami, które Hermes Agent potrafi obsługiwać w tle

Prywatność jako towar luksusowy

Vertu od lat sprzedaje nie tylko telefony, ale także poczucie bezpieczeństwa. AlphaFold kontynuuje tę tradycję, oferując izolowane przestrzenie systemowe, szyfrowane rozmowy V‑Talk, maskowanie danych, szyfrowanie transmisji i automatyczne czyszczenie danych tymczasowych. Hermes Agent ma działać w ramach ścisłych uprawnień i wymagać potwierdzenia przy operacjach wysokiego ryzyka.

Pre‑order za 2000 dol. I osobisty doradca

Vertu otworzyło już przedsprzedaż, wymagając wpłaty 2000 dolarów jako depozytu. W zamian klient otrzymuje m.in. priorytetową realizację zamówienia, dedykowanego doradcę, a nawet personalizowane etui. To typowe dla marki, która od lat sprzedaje nie tylko produkty, ale także „doświadczenie posiadania”. To wszystko dla nas śmiertelników brzmi jak absurd, ale spójrzmy na to z innej strony: wszystkie telefony zaczynają wyglądać tak samo, a Vertu właśnie wrzuciło na stół coś, co trudno zignorować. Czy to dobrze - to już osobna kwestia.

Maciej Gajewski 29.05.2026 08:40

