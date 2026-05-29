REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Telefon w cenie samochodu. Zrobili cyfrowego kamerdynera

Vertu wraca w wielkim stylu. I to takim, który trudno zignorować nawet tym, którzy na co dzień patrzą na markę z przymrużeniem oka.

Maciej Gajewski
Vertu AlphaFold składany cena
REKLAMA

AlphaFold - nowy luksusowy składak z wbudowanym agentem Hermes - to urządzenie, które według producenta ma nie tylko konkurować z najlepszymi telefonami świata, ale wręcz redefiniować sposób, w jaki korzystamy z telefonu. Marketingowe deklaracje Vertu trzeba traktować z dużą ostrożnością, trzeba jednak przyznać, że tym razem firma faktycznie pokazuje coś, co wykracza poza zwykłe „kolejny składany sztandarowiec z premium materiałów”.

REKLAMA

Telefon, który nie chce być telefonem

Vertu AlphaFold

Vertu AlphaFold zadebiutował jako „pierwszy na świecie Hermes Agent Phone” - urządzenie, w którym sztuczna inteligencja nie jest dodatkiem, lecz fundamentem całego systemu. Według Vertu przez ostatnią dekadę telefony były jedynie „pasywnymi kontenerami na aplikacje”. AlphaFold ma to zmienić, bo Hermes Agent działa nie jako chatbot, lecz jako warstwa systemowa, która rozumie kontekst, pamięta preferencje użytkownika i wykonuje realne zadania zamiast podpowiadać, jak je wykonać.

Czytaj też:

REKLAMA

To nie jest więc kolejny asystent, który odpowie na pytanie o pogodę. To narzędzie, które -przynajmniej w założeniach - ma działać jak prywatny sekretarz. W praktyce wygląda to tak: mówisz telefonowi „zorganizuj jutrzejszy wyjazd do Genewy, zsynchronizuj lot, hotel, transport i wyślij podsumowanie do zespołu”, a Hermes Agent ma przygotować kompletny plan, zsynchronizować dane z firmowymi narzędziami i podsunąć gotowy do akceptacji harmonogram.

Vertu AlphaFold

Vertu nie obiecuje tego jako jedyny. Niemal wszyscy producenci telefonów zapowiadają integrację agentów AI. Do tej pory jednak żadnemu się to poprawnie nie udało.

Telefon jako ERP. Serio

Najbardziej kontrowersyjnym - i jednocześnie najbardziej ambitnym - elementem AlphaFolda jest koncepcja „Phone‑to‑ERP”. Vertu twierdzi, że dzięki systemowi VPS (Vertu Professional System) urządzenie może stać się mobilnym centrum dowodzenia dla firm, pozwalając na przeglądanie dashboardów, zatwierdzanie dokumentów, analizę sprzedaży czy zarządzanie łańcuchem dostaw bez konieczności logowania się do wielu aplikacji i paneli administracyjnych.

REKLAMA
Vertu AlphaFold

Wersja dla klientów korporacyjnych ma umożliwiać integrację z ERP, CRM, systemami finansowymi, magazynowymi czy raportowymi. To już nie jest telefon „dla bogatych”, ale telefon „dla decydentów”, którzy chcą mieć dostęp do firmowych procesów w jednym miejscu. Vertu nazywa to „Phone‑as‑a‑Service” - trudno odmówić temu pomysłowi oryginalności.

REKLAMA

Luksus, ale z AI w środku

Vertu AlphaFold

Oczywiście, jak przystało na Vertu, AlphaFold nie jest tylko narzędziem pracy. To także obiekt luksusu. W sklepie marki można znaleźć wersje z egzotycznych skór, złotych wykończeń i ręcznie wykańczanych elementów. Cena? Warianty dostępne już teraz kosztują około 18 800 dol., czyli mniej więcej 75-80 tys. złotych według aktualnych kursów.

Ale za tą ceną idzie też specyfikacja, która nie wygląda jak żart. AlphaFold ma:

  • zewnętrzny ekran 6,53 cala i wewnętrzny 8,05 cala, 
  • akumulator 6500 mAh z ładowaniem 65 W, 
  • procesor w architekturze 3 nm, 
  • sprzętowy moduł bezpieczeństwa A5, 
  • możliwość sterowania 64 ustawieniami telefonu głosem, 
  • - integrację z ponad 70 aplikacjami, które Hermes Agent potrafi obsługiwać w tle
REKLAMA

Prywatność jako towar luksusowy

Vertu od lat sprzedaje nie tylko telefony, ale także poczucie bezpieczeństwa. AlphaFold kontynuuje tę tradycję, oferując izolowane przestrzenie systemowe, szyfrowane rozmowy V‑Talk, maskowanie danych, szyfrowanie transmisji i automatyczne czyszczenie danych tymczasowych. Hermes Agent ma działać w ramach ścisłych uprawnień i wymagać potwierdzenia przy operacjach wysokiego ryzyka.

Pre‑order za 2000 dol. I osobisty doradca

Vertu AlphaFold
REKLAMA

Vertu otworzyło już przedsprzedaż, wymagając wpłaty 2000 dolarów jako depozytu. W zamian klient otrzymuje m.in. priorytetową realizację zamówienia, dedykowanego doradcę, a nawet personalizowane etui. To typowe dla marki, która od lat sprzedaje nie tylko produkty, ale także „doświadczenie posiadania”. To wszystko dla nas śmiertelników brzmi jak absurd, ale spójrzmy na to z innej strony: wszystkie telefony zaczynają wyglądać tak samo, a Vertu właśnie wrzuciło na stół coś, co trudno zignorować. Czy to dobrze - to już osobna kwestia.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
29.05.2026 08:40
Tagi: TelefonyVertu
REKLAMA
Najnowsze
8:28
Spotify wprowadza długo wyczekiwaną funkcję. Użytkownicy prosili o nią od lat
Aktualizacja: 2026-05-29T08:28:11+02:00
7:24
Sztuczna inteligencja jako esportowy trener? To dopiero początek większej zmiany
Aktualizacja: 2026-05-29T07:24:11+02:00
7:00
Sprawdziłem nowe zegarki i opaski Xiaomi. 329 zł i masz wszystko
Aktualizacja: 2026-05-29T07:00:00+02:00
6:26
Słuchawki bez wciskania w ucho i z ANC. Brzmi jak sprzeczność, ale Xiaomi próbuje
Aktualizacja: 2026-05-29T06:26:00+02:00
6:23
Gigantyczna LED-owa kula z Las Vegas podbija świat. Kolejne miasta ustawiają się w kolejce
Aktualizacja: 2026-05-29T06:23:45+02:00
6:19
Miało być więcej życia, jest katastrofa. Myśleli, że mniej lodu pomoże Arktyce
Aktualizacja: 2026-05-29T06:19:00+02:00
6:16
Czeka nas 5 lat klimatycznego piekła. Liczby, które trudno zignorować
Aktualizacja: 2026-05-29T06:16:00+02:00
6:11
Znaleźli planetę niedaleko nas. Ma atmosferę i wieczną noc
Aktualizacja: 2026-05-29T06:11:00+02:00
6:04
Z wnętrza Słońca bije niepokojący dźwięk. Coś tam się przestawia
Aktualizacja: 2026-05-29T06:04:00+02:00
6:00
Ludzkość może skurczyć się o połowę. To nie przepowiednia, to matematyka
Aktualizacja: 2026-05-29T06:00:00+02:00
22:05
Chrome lepiej ukryje twoją aktywność. Strony już tego nie wykryją
Aktualizacja: 2026-05-28T22:05:16+02:00
21:21
Twój dysk SSD zdradza więcej, niż myślisz. Wystarczy wejść na stronę
Aktualizacja: 2026-05-28T21:21:51+02:00
20:56
Nowy Galaxy S27 Pro lepszy, niż myślałem. Ale jednego nie przebije
Aktualizacja: 2026-05-28T20:56:25+02:00
20:16
Padł rekord sprzed 30 lat. Jesteśmy krok bliżej Świętego Graala elektroniki
Aktualizacja: 2026-05-28T20:16:11+02:00
20:02
Allegro szybciej odda ci pieniądze. Koniec czekania na zwrot
Aktualizacja: 2026-05-28T20:02:03+02:00
19:26
AI pożera światłowody. Szykujcie się na podwyżki
Aktualizacja: 2026-05-28T19:26:13+02:00
18:58
Jedziesz nad Morskie Oko? To jednak nie pojedziesz
Aktualizacja: 2026-05-28T18:58:45+02:00
18:49
Tak będzie wyglądać nowa Siri. Apple robi jej największy restart w historii
Aktualizacja: 2026-05-28T18:49:06+02:00
18:24
Wojsko Polskie zrzuca przestarzały szpej. To największa wymiana od lat
Aktualizacja: 2026-05-28T18:24:34+02:00
17:46
Tanie laptopy z Windowsem dostały potężnego kopa. MacBook Neo aż zadrżał
Aktualizacja: 2026-05-28T17:46:14+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA