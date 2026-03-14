One UI 8.5 dostaniesz szybciej. Szykuj swojego Galaxy S

Samsung dopiero co wypuścił na rynek serię Galaxy S26 z One UI 8.5, a już szykuje się do kolejnego ruchu: aktualizacji poprzedniej generacji sztandarowców. Na serwerach firmy pojawiło się nowe, stabilne oprogramowanie dla serii Galaxy S25, co w praktyce oznacza jedno - premiera aktualizacji dla użytkowników jest bardzo blisko. Nie mówimy już o „kiedyś tam”, tylko o fazie ostatnich szlifów.

Co konkretnie się wydarzyło - i dlaczego to ważne

Na serwerach Samsunga wylądował nowy, stabilny firmware dla Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra, oznaczony jako S93xBXXU8CZC9. Zawiera on marcową poprawkę bezpieczeństwa co sugeruje, że nie jest to przypadkowa kompilacja testowa, tylko kandydat do wydania dla zwykłych użytkowników.

To jeszcze nie musi być absolutnie finalna wersja - jeśli w ostatniej chwili wyjdą na jaw jakieś poważniejsze błędy to Samsung może podmienić build na nowszy. Ale sam fakt, że stabilne firmware z aktualnym łataniem bezpieczeństwa jest już na serwerach oznacza, że firma jest na ostatniej prostej.

Standardowy scenariusz Samsunga wygląda tak: najpierw aktualizacja trafia do Korei Południowej, a dopiero później - czasem po kilku dniach, czasem po kilku tygodniach - do Europy, Stanów Zjednoczonych czy Indii. Można więc założyć, że polscy użytkownicy S25 nie będą musieli długo czekać, choć dokładny dzień premiery nadal pozostaje zagadką.

Sześć bet One UI 8.5. Teraz czas na finał

Zanim Samsung uznał że One UI 8.5 dla serii Galaxy S25 jest gotowe to zdążył wypuścić aż sześć wersji beta. To sporo, nawet jak na koreańskiego producenta, który od kilku lat bardzo poważnie traktuje programy testowe. Każda kolejna beta to poprawki stabilności, optymalizacje i łatanie błędów zgłaszanych przez użytkowników.

One UI 8.5, podobnie jak One UI 8.0, bazuje na Androidzie 16. To może brzmieć jak kosmetyka - „ta sama wersja systemu, tylko inna nakładka” - ale w praktyce Samsung od lat pokazuje, że potrafi wycisnąć z własnego interfejsu bardzo dużo. One UI to właściwie nie nakładka, a spokrewniony z Androidem i obsługujący usługi Google Play autorski system operacyjny, który Samsung intensywnie i po swojemu rozwija.

Czy warto się ekscytować? Raczej spokojnie się cieszyć

One UI 8.5 nie jest rewolucją na miarę przeskoku o dwie generacje Androida. To raczej solidna, ewolucyjna aktualizacja, która dopieszcza interfejs, poprawia stabilność, wnosi kilka nowych funkcji i przedłuża „żywotność” serii Galaxy S25 w ekosystemie Samsunga.

Jeśli ktoś liczy na to, że po instalacji telefon magicznie zacznie działać dwa razy szybciej i ładować się w pięć minut, to się rozczaruje. Jeśli jednak oczekuje się po prostu dojrzalszego, bardziej dopracowanego systemu - to właśnie tego typu aktualizacje robią największą różnicę w codziennym użyciu.

Najważniejsza informacja jest taka: wszystko wskazuje na to, że stabilne One UI 8.5 dla Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra jest już praktycznie gotowe. Teraz pozostaje tylko czekać na powiadomienie o aktualizacji. A biorąc pod uwagę tempo, w jakim Samsung ostatnio wypuszcza nowe wersje systemu, ten moment nie powinien być daleko. Nie będzie to rewolucja, ale może być dokładnie ten typ „nudnej” aktualizacji, który sprawia, że telefon po prostu działa lepiej. A to, koniec końców, jest ważniejsze niż najbardziej efektowny slogan w reklamie.

Maciej Gajewski 14.03.2026 16:40

