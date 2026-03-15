Rafał Brzoska zapowiada rewolucję. Opublikował tajemniczy wpis

Z publicznego opisu rolki opublikowanej przez Rafała Brzoskę wynika dziś tylko tyle, że ogłoszenie ma paść w poniedziałek 16 marca o 19:30 i że sam przedsiębiorca zapowiada je jako prawdziwą rewolucję.

Na razie jest więcej szumu, niż konkretów

Teaser buduje napięcie, ale nie odsłania za dużo treści. Brzoska nie pokazał nazwy projektu, partnerów ani branży. W samym nagraniu padają hasła: mamy nosa do technologii, oswajamy AI i zagadkowe 4000. To nie wystarcza oczywiście do postawienia twardej tezy o co może chodzić, ale pozwala zawęzić pole domysłów. Zapowiadana nowość najpewniej będzie dotyczyć projektu technologicznego albo medialno-technologicznego, a nie ruchu wokół samej logistyki.

Pamiętajmy, że Brzoska nie jest dziś wyłącznie szefem firmy od paczkomatów. Wciąż pozostaje założycielem i prezesem InPostu, a w lutym ogłoszono porozumienie dotyczące przejęcia firmy przez konsorcjum z udziałem FedEx i Advent w transakcji wycenianej na 7,8 mld euro.

W ostatnim czasie jego inwestycje wyraźnie przesuwają się także w stronę technologii, AI i projektów medialnych. W lutym jego spółka RIO Family Office współprowadziła rundę finansowania spółki Demoboost rozwijającej narzędzia AI dla sprzedaży B2B, a wcześniej weszło kapitałowo w projekty This Is It i This Is World związane z Maciejem Kaweckim. Można więc oczekiwać, że chodzi o coś związanego z tymi obszarami, chociaż pewniej o Demoboost.

Przypomnijmy także, że od jakiegoś czasu toczy się batalia pomiędzy InPostem a Allegro w kontekście domniemanego manipulowania wyborem formy dostawy przez klientów na pomarańczowej platformie zakupowej. Może więc chodzi o coś nowego w kontekście e-commerce?

O co może chodzić? Czas pokaże

Hasło o nosie do technologii i oswajaniu AI bardzo pasuje do przedsięwzięcia z pogranicza technologii, mediów, edukacji albo startupów. Najbardziej tajemniczy pozostaje wątek zagadkowych 4000. Bez oficjalnego rozwinięcia nie da się stwierdzić, czy chodzi o liczbę użytkowników, ekspertów, firm, godzin treści czy jeszcze coś innego. Na tę chwilę najuczciwszy wniosek brzmi więc tak, że Brzoska bardzo wyraźnie sugeruje projekt technologiczny, ale jeszcze nie ujawnił, czym dokładnie on będzie.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Rafał Brzoska, Facebook; foto własne; Canva Pro

Marcin Kusz 15.03.2026 16:00

