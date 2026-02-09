REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

InPost zmienia właściciela. Potężne przejęcie

To może być jedna z najważniejszych transakcji w 2026 r. – InPost trafi w nowe ręce.

Adam Bednarek
inpost
REKLAMA

Konsorcjum z udziałem funduszy zarządzanych przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments i PPF Group zawarły porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za akcję - poinformował InPost w komunikacie.

Członkami konsorcjum są Advent (37 proc. udziałów), A&R (16 proc.), FedEx (37 proc.) oraz PPF (10 proc.).

REKLAMA

Jak poinformowano, konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji InPostu "tak szybko, jak to możliwe".

Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPostu – podkreśla InPost.

Rafał Brzoska dalej będzie prezesem zarządu i będzie kierować firmą

Jak napisał w mediach społecznościowych, transakcja "pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju InPost, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich". Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi ma zapewnić "dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych".

Wspólnie wzmocnimy naszą sieć i dotrzemy do większej liczby konsumentów, oferując szybkie i elastyczne opcje dostaw oraz kontynuując jednocześnie redefinicję europejskiego sektora e-commerce (…) Wierzę, że przy wsparciu partnerów możemy w pełni uwolnić potencjał InPost i dalej wzmacniać naszą pozycję wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla sektora e-commerce w Europie Zachodniej.

"Rekordowe podatki nadal będą płacone w Polsce" – dodał Brzoska w komentarzu do wpisu na Twitterze.

Pogłoski o możliwej transakcji pojawiły się już na początku roku. W styczniu InPost ruszył także z usługą InPost Easy, dzięki której wysyłanie paczek poza Polskę, ale i do Polski, stało się znacznie prostsze. Ekspansja więc trwa, a teraz obserwujemy kolejny krok.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
09.02.2026 09:19
Tagi:
Najnowsze
9:01
Apple za chwilę zaleje nas nowym sprzętem. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2026-02-09T09:01:20+01:00
8:54
Potop w warszawskim Metrze. W ruch poszły wiadra
Aktualizacja: 2026-02-09T08:54:28+01:00
7:48
PlayStation 6 z pierwszymi konkretami. Dwie wiadomości - dobra i zła
Aktualizacja: 2026-02-09T07:48:03+01:00
7:01
Autopilot to Filipińczyk przed laptopem. Magia kończyła się na skrzyżowaniu 
Aktualizacja: 2026-02-09T07:01:25+01:00
6:26
Android obsłuży cudowny standard. Teraz pora na Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T06:26:20+01:00
6:25
Zagadkowy uskok tektoniczny w Polsce. Ziemia przesunęła całe bloki skał
Aktualizacja: 2026-02-09T06:25:01+01:00
6:23
LOT tańszy od Pendolino? Sprawdzam nową trasę nad morze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:23:25+01:00
6:15
Mosty trafiły do wojska. Kontrakt robi wrażenie, także na prokuraturze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:15:00+01:00
6:00
Wiemy, co się dzieje z psychiką astronautów. Wyniki zaskakują
Aktualizacja: 2026-02-09T06:00:00+01:00
16:20
Kasy samoobsługowe zabierają pracę. Są niepokojące dane
Aktualizacja: 2026-02-08T16:20:00+01:00
16:10
Fałszywa wizja przyszłości z PRL-u podbija internet. Chcemy wierzyć w niemożliwe
Aktualizacja: 2026-02-08T16:10:00+01:00
16:00
System kaucyjny zrobił z Polaków "śmieciarzy"? I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-08T16:00:00+01:00
8:30
Apple porzuca ważny projekt. Dla twojego dobra
Aktualizacja: 2026-02-08T08:30:00+01:00
8:15
Ostatni egzamin ludzkości. Boty padają na nim jak muchy
Aktualizacja: 2026-02-08T08:15:00+01:00
8:00
Dzieci spłodzone w kosmosie? "To będzie koszmar"
Aktualizacja: 2026-02-08T08:00:00+01:00
7:20
Microsoft od początku wiedział, że Surface to porażka. "Katastrofa na własne życzenie"
Aktualizacja: 2026-02-08T07:20:00+01:00
7:10
Takiego kosmosu jeszcze bogacze nam nie zabrali. Wystarczyło spojrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-02-08T07:10:00+01:00
7:00
Apple był z tyłu, a teraz jest na czele. Bo wszyscy zawracają
Aktualizacja: 2026-02-08T07:00:00+01:00
16:50
Telefon Trumpa istnieje. To dostaną klienci
Aktualizacja: 2026-02-07T16:50:00+01:00
16:40
Kraków ma nowego robota. Wjedzie prosto w płomienie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:40:00+01:00
16:30
Nowość w Windowsie. Wywieziesz drukarkę do PSZOK-u
Aktualizacja: 2026-02-07T16:30:00+01:00
16:20
Ogromne zmiany w Game Pass. Nie, nie podwyżki
Aktualizacja: 2026-02-07T16:20:00+01:00
16:10
Europa króciutko z TikTokiem. Robimy to lepiej niż Amerykanie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z kapitalną nowością. Będzie więcej... czytania
Aktualizacja: 2026-02-07T16:00:00+01:00
12:50
Takie gry to już przeszłość. Rekordowy wynik potwierdza
Aktualizacja: 2026-02-07T12:50:29+01:00
8:31
Szukali bąbli w kosmosie. Odkryli niewygodną prawdę o ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-02-07T08:31:00+01:00
8:15
Superkomputery zmieniają świat po cichu. Ich moc trafia już do twojego domu
Aktualizacja: 2026-02-07T08:15:00+01:00
8:00
Awantura o benzynę bezołowiową miała sens. "Ostateczne potwierdzenie"
Aktualizacja: 2026-02-07T08:00:00+01:00
7:21
Dreame wjedzie do twojego domu na pełnej. I jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-02-07T07:21:00+01:00
7:20
Zrobili serwis tylko dla botów. Teraz spiskują przeciwko nam
Aktualizacja: 2026-02-07T07:20:00+01:00
7:10
Zbudowałam klawiaturę od zera. Powiem ci, dlaczego ty też powinieneś
Aktualizacja: 2026-02-07T07:10:00+01:00
7:00
Źle pojmowaliśmy życie. Polowanie na obcych zaczyna mieć sens
Aktualizacja: 2026-02-07T07:00:00+01:00
22:08
Apple i Samsung mają problem. To Chińczycy 
Aktualizacja: 2026-02-06T22:08:18+01:00
21:13
Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy
Aktualizacja: 2026-02-06T21:13:57+01:00
20:34
Zawiesili tabliczki z kodem. Powinny wisieć w każdym mieście
Aktualizacja: 2026-02-06T20:34:51+01:00
19:04
NVIDIA ulepszy ci kartę graficzną. Za darmo
Aktualizacja: 2026-02-06T19:04:24+01:00
18:32
Elon Musk będzie miał własną policję. A to nie koniec tego szaleństwa
Aktualizacja: 2026-02-06T18:32:39+01:00
17:32
Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju
Aktualizacja: 2026-02-06T17:32:32+01:00
17:06
Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty
Aktualizacja: 2026-02-06T17:06:05+01:00
16:29
Wielka pomyłka w centrum Drogi Mlecznej. "Tam wcale nie ma czarnej dziury"
Aktualizacja: 2026-02-06T16:29:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA