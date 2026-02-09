Ładowanie...

Konsorcjum z udziałem funduszy zarządzanych przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments i PPF Group zawarły porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za akcję - poinformował InPost w komunikacie.

Członkami konsorcjum są Advent (37 proc. udziałów), A&R (16 proc.), FedEx (37 proc.) oraz PPF (10 proc.).

Jak poinformowano, konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji InPostu "tak szybko, jak to możliwe".

Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPostu – podkreśla InPost.

Rafał Brzoska dalej będzie prezesem zarządu i będzie kierować firmą

Jak napisał w mediach społecznościowych, transakcja "pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju InPost, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich". Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi ma zapewnić "dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych".

Wspólnie wzmocnimy naszą sieć i dotrzemy do większej liczby konsumentów, oferując szybkie i elastyczne opcje dostaw oraz kontynuując jednocześnie redefinicję europejskiego sektora e-commerce (…) Wierzę, że przy wsparciu partnerów możemy w pełni uwolnić potencjał InPost i dalej wzmacniać naszą pozycję wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla sektora e-commerce w Europie Zachodniej.

"Rekordowe podatki nadal będą płacone w Polsce" – dodał Brzoska w komentarzu do wpisu na Twitterze.

Pogłoski o możliwej transakcji pojawiły się już na początku roku. W styczniu InPost ruszył także z usługą InPost Easy, dzięki której wysyłanie paczek poza Polskę, ale i do Polski, stało się znacznie prostsze. Ekspansja więc trwa, a teraz obserwujemy kolejny krok.

Adam Bednarek 09.02.2026 09:19

