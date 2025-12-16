Logo
Aplikacja InPost z nowością. Będziesz chciał pogadać

Aplikacja InPostu otrzymała wsparcie narzędzia sztucznej inteligencji. W oprogramowaniu będziesz móc porozmawiać sobie o Paczkomatach i innych kwestiach. Tak jak w ChatGPT.

Albert Żurek
Weryfikacja dwuskładnikowa InPost
Rafał Brzoska poinformował o uruchomieniu akcji społecznej "Nakarm Bielika". Rozwiązanie zakłada integrację polskiego modelu sztucznej inteligencji nazwanego Bielik z aplikacją InPost Mobile.

Aplikacja InPost z czatbotem. Tego się nie spodziewałem

Akcja społeczna została zainicjowana przez Fundację SpeakLeash, pomagającą w ulepszaniu polskiego dużego modelu językowego Bielik. Twórcy InPostu zdecydowali udostępnić dedykowane miejsce w ekranie głównym aplikacji, tuż nad sekcją Twoje przesyłki. To właściwie baner, który zapewnia skrót do czatbota Bielik.

Po co firma kurierska miałaby integrować czatbota do swojej aplikacji? Po to, aby każdy użytkownik InPost Mobile mógł przyczynić się do trenowania polskiego modelu. Wystarczy po prostu z niego korzystać.

Gdy używamy czatbota, model językowy otrzymuje dane treningowe. Jak twierdzi Rafał Brzoska, każda interakcja ma ulepszać polski kontekst językowy, kulturowy i społeczny. Tak naprawdę Bielik jest otwartym narzędziem sztucznej inteligencji, z którego już wcześniej można było korzystać za sprawą dedykowanej strony internetowej. Narzędzie zapewniało dostęp tylko do modelu językowego, ale brakowało możliwości przeglądania internetu tak jak w SearchGPT czy Perplexity.

Największym wyróżnikiem integracji Bielika w aplikacji InPost Mobile ma być zatem specjalna wersja Bielika z dostępem do danych z internetu w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do otwierania Paczkomatów jest jedynym miejscem z bardziej zaawansowanym wydaniem czatbota, który po części może konkurować z Google.

Dlaczego akurat InPost? Ponieważ polska firma kurierska została mecenasem strategicznym Bielika. Rafał Brzoska w krótkim filmie omawiającym nową funkcję zaznacza, że pełne wdrożenie biznesowe musi potrwać. InPost może chcieć pomóc ulepszyć polską sztuczną inteligencję, aby potem wdrożyć ją na stałe do własnych rozwiązań. Nie tylko po to, aby użytkownicy mogli zadawać pytania tak jak w ChacieGPT, ale też aby wyciągnąć z AI jeszcze więcej.

Producent Paczkomatów ma poinformować o kolejnych rozwiązaniach bazujących na sztucznej inteligencji "już wkrótce". Z aplikacji InPostu ma obecnie korzystać 15 mln użytkowników na terenie całej Polski, co daje ogromne możliwości w zakresie uzyskania danych treningowych. Nakarm Bielika zakłada ulepszenie modelu tak, aby mógł konkurować z najlepszymi konkurencyjnymi LLM na świecie.

Bielik pojawi się w aplikacji InPostu stopniowo

Rafał Brzoska twierdzi, że dostęp do Bielika w aplikacji InPost ma być zapewniany stopniowo - w ciągu dwóch dni, zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS. Wystarczy tylko zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji i poczekać, aż na stronie głównej pojawi się baner uruchamiający polskiego czatbota. 

