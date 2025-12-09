InPost mówi, czy paczka dojdzie na święta. Stawia jeden warunek

Ładowanie...

Nie ma nic gorszego niż prezent, który przyjdzie po Świętach. Niby liczy się intencja, gest, myślenie o drugiej osobie, ale na samą myśl o spóźnieniu robi się smutno. Żeby tego uniknąć prezenty należy zamawiać wcześniej, ale jest druga strona medalu - im bliżej Świąt, tym większe promocje. Życie zamienia się w grę nerwów. Na szczęście InPost wyznaczył datę graniczną, do której gwarantuje dostawę przed Świętami. Wiem już, że mam dwa tygodnie na znalezienie prezentów.

REKLAMA

InPost gwarancja dostawy przed Świętami. Do kiedy należy wysłać paczkę?

Gwarancję dostawy ogłosił prezes InPost Rafał Brzoska:

Wszystkie paczki nadane do Paczkomatów do 22 grudnia do godziny 13:00 trafią do odbiorców przed Świętami. Wystarczy jako dostawcę wybrać InPost. Nie zabrakło w komunikacie szpileczki wbitej w konkurencję, ale nie psujmy tym świątecznego nastroju.

Niezależnie gdzie mieszkasz, wystarczy podejść do paczkomatu i nadać paczkę przed wskazaną godziną. Tak samo jest w przypadku sklepów internetowych. W komunikacie Rafał Brzoska wymienił m.in Amazon, Erli, Decathlon, Media Expert, x-kom, eobuwie, Modivo, CCC, ale zastrzegł, że gwarancja dostawy dotyczy tysięcy innych partnerów. Dlatego możecie wrócić do przeglądania ofert, a najlepsze polecajki prezentowe znajdziesz na Spider's Web. Przygotowaliśmy całą masę poradników, sprawdźcie je, bo naprawdę warto:

REKLAMA

Nie da się wybrać źle, a paczki dostarczy wam InPost.

REKLAMA

Paweł Grabowski 09.12.2025 10:30

Ładowanie...