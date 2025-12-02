Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany

Ładowanie...

Choć redaktorzy Spider's Web to w większości dorośli (i to nierzadko z własnymi dziećmi), to w kwestii zabawek nic się tu nie zmienia - na Spider's Web wciąż uwielbiamy rzeczy, które coś uczą, rozwijają i po prostu są "fajne". Dlatego przygotowaliśmy poradnik prezentowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który łączy zabawę z nauką tak naturalnie, jak to tylko możliwe.

W zestawieniu znajdziesz kreatywne zestawy do eksperymentów, pierwsze gadżety elektroniczne, zabawki STEM i konstrukcyjne klocki, które potrafią przyciągnąć uwagę na dłużej niż pięć minut. Ułożyliśmy je od najtańszych do najdroższych, żeby łatwiej było dopasować prezent do budżetu. Jeśli w domu masz małego naukowca, konstruktora albo fana nowych technologii - tutaj znajdziesz coś, co naprawdę wywoła efekt "wow".

Zestaw kreatywny I'm a Genius Science: Magia kryształów (ok. 40 zł)

Zestaw I’m a Genius Science: Magia kryształów pozwala dziecku samodzielnie wyhodować kolorowe kryształy, korzystając z prostych i bezpiecznych reakcji chemicznych. W środku są wszystkie potrzebne odzynniki chemiczne oraz ilustrowany przewodnik, który prowadzi krok po kroku przez cały eksperyment. To prezent, który łączy efekt "wow"”" z nauką - dziecko widzi, jak z roztworu powstaje prawdziwy "klejnot", a przy okazji poznaje podstawy chemii i natury minerałów. Idealny wybór, jeśli szukasz zabawki rozwijającej ciekawość i cierpliwość.

Zestaw kreatywny I'm a Genius Science: Magia kryształów

Projektor gwiazd astronauta (ok. 45 zł za najtańszy model)

Dzieci są różne i mają różne zainteresowania, jednak niewiele rzeczy łączy wszystkie dzieci tak bardzo jak chęć posiadania iście gwiezdnego nieba we własnym pokoju. Aby uniknąć zaklejania pomieszczenia fluorescencyjnymi gwiazdkami, polecamy wsunąć pod choinkę projektor gwiazd w kształcie astronauty. Projektor nie pokazuje na ścianach jedynie płaskiego rzutu zwykłych pięcioramiennych gwiazd, a imituje prawdziwie kosmiczne niebo pełne gazów, pyłu międzygwiazdowego i gwiazd. A to wszystko zamknięte w obudowie astronauty, który za dnia będzie dumnie siedział na półce małego entuzjasty astronomii.

Projektor gwiazd astronauta

Zestaw kreatywny kryształowy ogród National Geographic (ok. 50zł)

Kryształowy ogród National Geographic to połączenie eksperymentu chemicznego i rękodzieła, w którym dziecko tworzy dwa własne "drzewka" pokryte rosnącymi kryształami. Najpierw koloruje elementy markerami, a potem dodaje specjalny roztwór - po kilku godzinach na gałęziach pojawiają się kryształy dokładnie w wybranych barwach. W zestawie jest też prawdziwa geoda, która wprowadza w świat minerałów i pokazuje, jak wyglądają ich naturalne formy. To świetny prezent, bo łączy natychmiastowy efekt z nauką i zachęca do dalszych eksperymentów.

Zestaw kreatywny kryształowy ogród National Geographic

Zabawka interaktywna Fisher Price Ucz się i śmiej! Tablet Malucha (ok. 64 zł)

Fisher Price Edukacyjny Tablet Malucha to pierwszy "tablet", który uczy przez zabawę i rośnie razem z dzieckiem dzięki trzem poziomom nauki. Maluch poznaje literki, pierwsze słowa, kolory i zwierzątka, naciskając duże przyciski i słuchając polskich piosenek oraz dźwięków. Zabawka reaguje na każdy ruch - świeci, gra i zadaje proste pytania, które zachęcają do interakcji. To dobry prezent dla najmłodszych, bo łączy rozwój mowy, motoryki i wyobraźni w bardzo przystępnej formie.

Zabawka interaktywna Fisher Price Ucz się i śmiej! Tablet Malucha

Zestaw małego geologa od National Geographic (ok. 85 zł)

Zestaw małego archeologa od National Geographic to prosty i efektowny sposób, by dziecko wcieliło się w poszukiwacza skarbów i własnoręcznie odkopało trzy prawdziwe kamienie szlachetne. W środku czekają ametyst, kwarc i tygrysie oko ukryte w gipsowej "cegle", które trzeba wydobyć za pomocą dołączonych narzędzi - cały proces zajmuje około pół godziny i daje mnóstwo satysfakcji. Zestaw uzupełnia ilustrowany przewodnik wyjaśniający, skąd biorą się minerały i jak je rozpoznawać, więc zabawa płynnie przechodzi w naukę.

Zestaw małego geologa od National Geographic

Zestaw do tworzenia gier wideo Pixicade (ok. 99 zł)

Zestaw do tworzenia gier wideo Pixicade pozwala dziecku stworzyć własną grę wideo - dosłownie od rysunku na kartce po gotową, działającą aplikację. Wystarczy narysować poziom lub postać, zeskanować ją w aplikacji na smartfonie czy tablecie i… gra jest gotowa do testowania. Zestaw oferuje aż siedem typów gier i obsługuje nawet 1200 projektów, więc zabawka posłuży dłużej niż do sylwestra. Z pomocą rodziców zestawem do tworzenia gier wideo Pixicade może cieszyć się nawet sześciolatek.

Słuchawki nauszne OTL Minecraft Creeper (ok. 100 zł)

OTL Minecraft Creeper to lekkie, bezprzewodowe słuchawki dla dzieci, które dzięki motywowi Creepera trafiają prosto w gust młodych fanów Minecrafta. Mają dwa poziomy bezpiecznej głośności (85 i 95 dB), wbudowany mikrofon i działają zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo, więc sprawdzą się przy tabletach, telefonach i przenośnych konsolkach. Bateria trzyma do 24 godzin, a konstrukcja jest składana i elastyczna, dzięki czemu łatwo je zabrać w podróż. To praktyczny prezent z ulubionym motywem dziecka - idealny na codzienne słuchanie bajek, gier czy muzyki.

Słuchawki nauszne OTL Minecraft Creeper

Tamagotchi (ok. 100-120 zł za oryginalne)

Choć Tamagotchi szczyty popularności osiągało niemal dwadzieścia lat temu, to nadal pozostaje ono świetną opcją na prezent dla dziecka na święta. W dużym skrócie: Tamagotchi to wirtualny zwierzak zamknięty w małym urządzeniu (wielkości breloka). Zwierzaka należy co kilka godzin karmić, bawić się z nim, sprzątać jego otoczenie czy leczyć gdy zachoruje. Tamagotchi może komunikować się z innymi Tamagotchi poprzez podczerwień, co odblokowuje interakcje pomiędzy zwierzakami oraz minigry.

Spin Master Bitzee interaktywne zwierzątko (ok. 120 zł)

Spin Master Bitzee Zwierzaki Magicals 6069066 to interaktywna zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 5 lat. Zabawka zawiera w sobie 20 magicznych postaci, w tym Nessie, Kittycorn, Phoenix i Yeti, które reagują na dotyk, przechylanie i przesuwanie za pomocą dźwięków i zabawnych interakcji. Zabawka zachęca do kreatywności, umiejętności poznawczych i rozwoju sensorycznego, wymagając opieki i zabawy, aby wyrosnąć z dziecka na dorosłego, a ostatecznie na Super Bitzee. Oferuje różne opcje rozgrywki, takie jak zbieranie mikstur, zmiana kolorów postaci i rzucanie zaklęć, zapewniając bezekranową alternatywę dla gier na konsole i smartfony.

Spin Master Bitzee interaktywne zwierzątko

Mecha Smok od Clementoni (ok. 170 zł)

Clementoni Mecha Dragon to interaktywna zabawka mechaniczna wyposażona w trzy silniki i wiele czujników, za sprawą których dziecko może sterować robotem na trzy sposoby: za pomocą aplikacji, gwizdka lub klaskania w dłonie. Smok ponad trzy tryby gry i 22 funkcje, dzięki którym zabawka wprowadza dziecko w zasady robotyki i świat nauk ścisłych, jednocześnie pomagając rozwijać umiejętności manualne, logikę, orientację przestrzenną i wyobraźnię.

Mecha Smok od Clementoni

Klocki Lego Creator 31151 Tyranozaur 3w1 (ok. 200 zł)

Lego Creator 31151 Tyranozaur 3 w 1 to zestaw popularnych duńskich klocków zawierający aż 626 elementów, z których dzieci mogą zbudować trzy różne modele dinozaurów: tyranozaura, triceratopsa i pterodaktyla. Każdy model jest bardzo szczegółowy i zawiera ruchome części, zapewniając niekończące się godziny kreatywnej zabawy. Zestaw zawiera również papierową instrukcję obsługi i dostęp do aplikacji Lego Builder, która ułatwia samodzielną zabawę klockami.

Klocki Lego Creator 31151 Tyranozaur 3w1

Dlugopis 3D 3Doodler Start Plus (ok. 210 zł)

3Doodler Start Plus to długopis 3D zaprojektowany specjalnie dla dzieci od ok. 6 lat, który pozwala "rysować" przestrzenne obiekty bez żadnej wiedzy technicznej. Wkład z biodegradowalnego tworzywa podgrzewa się tylko do bezpiecznej temperatury, więc dziecko może dotykać materiału i formować go palcami, tak jak plastelinę - tylko że w powietrzu. Z pomocą szablonów i poradników maluch może szybko tworzyć figurki, ozdoby czy własne konstrukcje, a cały proces jest tak intuicyjny, że zachęca do eksperymentowania. To świetny prezent dla młodych artystów i konstruktorów, bo łączy kreatywność, technologię i absolutnie namacalny efekt: własne projekty w 3D.

Klocki magnetyczne microMAGS Magna Tiles 70 el. (ok. 225 zł)

Magna Tiles to magnetyczne płytki konstrukcyjne zaprojektowane w celu pobudzenia kreatywności, koordynacji ręka-oko i umiejętności motorycznych u dzieci. Zestaw microMAGS zawiera 70 elementów, które są o 75 proc. mniejsze niż tradycyjne Magna Tiles, ale w pełni kompatybilne z pozostałymi zestawami takimi jak Magna Tiles Combo, Magna Tiles Castle czy Magna Tiles Arktyczne zwierzęta. Wykonane z nietoksycznego plastiku MABS, płytki są bezpieczne, trwałe i idealne dla dzieci w wieku od 3 lat.

Klocki magnetyczne microMAGS Magna Tiles 70 el.

Klocki Lego Disney Stitch 43249 (ok. 225 zł)

LEGO Disney Stitch (43249) to zestaw stworzony z myślą o dzieciach w pierwszych klasach podstawówki, który pozwala złożyć kultowego, psotnego kosmitę z "Lilo & Stitch" - tym razem w hawajskiej koszuli i z lodem w rożku. Model ma ruchome uszy i obracaną głowę, więc można go ustawiać w różnych pozach, a dołączony kwiat pełni rolę dodatkowej ozdoby. Po złożeniu figurka ma 20 cm wysokości i świetnie prezentuje się na półce, więc jest to zarówno zabawka do budowania, jak i dekoracja pokoju.

Konsola do gier Nintendo Swtich Lite (ok. 900 zł)

Nintendo Switch Lite to fantastyczny prezent dla dziecka, które uwielbia gry. Jego lekka i przenośna konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do rozrywki w podróży, niezależnie od tego, czy są w domu, w samochodzie, czy na wakacjach. Model Lite w przeciwieństwie do zwykłego modelu (czy Nintendo Switch 2) posiada zintegrowany kontrolerom Joy-Con i nieco mniejszy, 5,5-calowewy ekran dotykowy, dzięki czemu jest on łatwiejszy w utrzymaniu w dłoniach i mniej podatny na uszkodzenia (czy po prostu zgubienie) wynikające z ciągłego wkładania i wyciągania kontrolerów Joy-Con.

Konsola Nintendo Switch Lite w zestawie z grą Animal Crossing: New Horizons

W polecanym przez nas zestawie oprócz konsoli znajdziesz przyjazną dzieciom grę Animal Crossing: New Horizons.

