Allegro dalej wojuje z InPostem. Efekt: usługa, która namiesza

Allegro uderza w InPost. Nowa usługa One Box pozwoli klientom wysyłać paczki między sobą - nie tylko odbierać zamówienia.

Albert Żurek
Allegro One Box
Do tej pory Allegro One Boxy służyły głównie do odbioru zakupów z Allegro. Teraz będzie można wysyłać dowolną paczkę do znajomego - prosto z automatu.

Allegro z mocną nowością. Otwiera Allegro One Box dla konsumenta

Z komunikatu Allegro dowiadujemy się, że w ramach sieci Allegro One Box klienci platformy będą mogli w prosty sposób wysyłać paczki do rodziny lub znajomego w innym mieście.

Faza testowa rozwiązania wystartowała 9 grudnia 2025 r. Na start przesyłki można nadawać wyłącznie między ponad 8000 One Boxów w całej Polsce. Jak działa w praktyce usługa?

Zalogowany klient Allegro może wygenerować i opłacić wysyłkę paczki w aplikacji mobilnej. Następnie wystarczy nadać paczkę za pomocą wygenerowanego kodu w dowolnym Allegro One Boxie. Nie trzeba drukować etykiety, a odbiorca nie musi też posiadać konta Allegro.

Na start Allegro dorzuca promocję: do 31 grudnia pierwsze trzy przesyłki do Allegro One Box można wysłać za symboliczną złotówkę. Do 31 marca 2026 r. pierwsze 100 przesyłek będzie kosztować:

  • paczka S - 9,99 zł;
  • paczka M - 10,99 zł;
  • paczka L - 11,99 zł.

Po tym czasie ceny zostaną wciąż korzystne: 12,99 zł za wariant S, 14,99 zł za wersję M oraz 16,99 zł za paczkę L.

Mocna ofensywa w walce z InPostem. Allegro wytacza ciężkie działa

Przynajmniej na początku usługa zakłada odbiór wyłącznie w 8000 Allegro One Boxach. Liczba jest znacznie mniejsza w porównaniu z InPostem, który obecnie ma dysponować ok. 27-28 tysiącami maszyn na terenie całego kraju.

Pamiętajmy, że Allegro prowadzi usługę Allegro Delivery. W jej skład nie wchodzą tylko automaty paczkowe, ale też rozwiązania partnerskie: automaty i punkty firm takich jak DHL, DPD czy Orlen Paczka.  Allegro Delivery składa się z ponad 68 tys. punktów odbioru w całym kraju. 

Osobiście mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości usługa zamawiania i wysyłania paczki przez Allegro zostanie rozszerzona do całej sieci Allegro One Delivery. Są nadal miejsca, gdzie brakuje One Boxa, a mamy na przykład do dyspozycji Żabkę. Ta ogromna sieć sklepów też prowadzi partnerstwo z Allegro Delivery. Odbiór nadanych paczek w Allegro One Box byłby wskazany, szczególnie jeśli gigant e-commerce chce zmienić układ sił w wojnie z InPostem.

Obecnie większość Allegro Delivery jest dostępna głównie podczas zakupów na Allegro. Szczerze, nie spodziewałem się, że Allegro zdecyduje się udostępnić Allegro One Boxy do wysyłki prywatnych paczek.

10.12.2025 13:39
