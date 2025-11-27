REKLAMA
Idzie paczkowy armagedon. Mówią, co zrobili, żebyś dostał przesyłkę

Zapowiedź zakupowej gorączki już mamy w związku z Czarnym Piątkiem, ale tak naprawdę zamówień będzie dopiero przybywać, bo przed nami okres prezentowy. DHL deklaruje gotowość i dokłada skrytki.

Adam Bednarek
W wiadomości przesłanej klientom firma pochwaliła się, że ma już w Polsce 8 tys. automatów DHL BOX.

Sieć automatów paczkowych DHL BOX właśnie osiągnęła 8000 punktów w całej Polsce! To oznacza, że odbiór i nadanie paczek jest teraz jeszcze prostsze - bliżej Twojego domu, pracy i ulubionych miejsc – czytamy w komunikacie.

W sierpniu firma ogłosiła przekroczenie liczby 7 tys. maszyn. W niedługim czasie doszedł więc kolejny tysiak. Można powiedzieć, że w idealnym momencie, bo zamówień w najbliższych tygodniach na pewno nie będzie brakowało.

- Przez cały listopad i grudzień obserwujemy największy wzrost wolumenu przesyłek, przy czym peak tradycyjnie notujemy w okresie od Black Friday do Świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie potrzebujemy nawet kilkaset dodatkowych osób w sortowniach, jednostkach operacyjnych oraz oczywiście samych kurierów. Zatrudnienie zwiększamy sukcesywnie z dużym wyprzedzeniem, właściwie już od wakacji. Wdrażamy także rozwiązania, które zwiększają elastyczność działania. Stosujemy na przykład specjalizację kurierów, rozdzielając zadania na tych, którzy zajmują się zbieraniem przesyłek, i tych, którzy je rozwożą. Mamy również kurierów dedykowanych obsłudze wyłącznie punktów OOH – podkreśla Arkadiusz Stasiak, wiceprezes ds. operacyjnych DHL eCommerce Polska.

To ważna wiadomość dla klientów… Allegro

DHL jest w końcu częścią programu Allegro Delivery, czyli "partnerskiej usługi logistycznej łączącej wiodących operatorów". Jedno dużego gracza brakuje – jest nim InPost. We wrześniu Allegro informowało, że sieć Allegro Delivery za sprawą nawiązania współpracy z DPD Polska powiększyła się do 33 tys. automatów paczkowych oraz 37 tys. punktów odbioru w całej Polsce. Dziś ta liczba jest pewnie już większa, bo kolejne maszyny dostawia DHL.

W praktyce oznacza to, że kupując na Allegro użytkownik w jednej aplikacji ma wszystko: informacje o przesyłce, opiekę przy ewentualnej reklamacji, a nawet obsługę automatu paczkowego. Klienta przestają interesować detale – nie musi instalować dodatkowych programów firm kurierskich, całość jest w jednym miejscu. O ile dana firma jest w sieci Allegro Delivery – wyjaśnialiśmy.

Z perspektywy klienta Allegro sieć automatów w ramach Allegro Delivery to całość. A patrząc na to w ten sposób okaże się, że łącznie sojusz ma więcej automatów paczkowych niż sam InPost. Rzecz jasna paczkomatów jest naprawdę wiele, bo według sierpniowych statystyk ponad 27 tys. tylko Polsce. Dlatego InPost jest niekwestionowanym liderem na naszym rynku i nawet jeżeli reszta goni, jak DHL, to dystans ciągle jest spory. Chyba że potraktujemy sojusz firm pod skrzydłami Allegro jako całość, wówczas sytuacja prezentuje się nieco inaczej.

Ciekawe, jak przełoży się to na zakupowy szał i czy zamówienia rozłożą się na inne automaty. Dla kurierów listopad i grudzień to okres trudnej, wzmożonej pracy. W ubiegłym roku pojawiały się apele, aby klienci jak najszybciej biegli do skrytek i wyciągali swoje przesyłki, bo w ich miejsce trzeba włożyć kolejne. Jeden z kurierów pisał, że do niektórych maszyn zamówiono ponad 300 paczek, a szuflad jest tylko 120.

Od tego czasu automatów paczkowych przybyło, ale pewnie liczba zamówień też wzrosła, więc prośba o sprawne odbieranie przesyłek dalej może być aktualna.

27.11.2025 10:29
