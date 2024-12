Świrujemy, gdy kurier się spóźnia. W święta przyszło otrzeźwienie

Głos Wielkopolski donosi o specjalnym apelu kurierów skierowanym do mieszkańców podpoznańskiej miejscowości. Jak napisał jeden z nich na facebookowej grupce, na wszystkie paczkomaty w Suchym Lesie przypada do dostarczenia prawie 3 tys. paczek. Dlatego przedstawiciel firmy prosił o jak najszybszy odbiór, by zwolnić skrytki, tym bardziej że nie zanosi się na to, aby sytuacja uspokoiła się do końca tygodnia. Do niektórych maszyn zamówiono ponad 300 paczek, choć jest tylko 120 szuflad. Mowa tu tylko o jednej niedużej miejscowości i urządzeniach jednej firmy. Co się musi dziać w większych miastach i w samych magazynach – strach pomyśleć.