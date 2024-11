Allegro zaczyna współpracę z DHL. Łatwiej otworzysz skrytkę w automacie paczkowym

Wprowadzenie naszych automatów paczkowych, punktów odbioru oraz dostaw kurierskich do programu Allegro Delivery to dla nas ważny krok i przykład działań, które odpowiadają na dynamicznie rosnące potrzeby rynku e-commerce w Polsce. Dołączając do programu Allegro Delivery zapewniamy kupującym i sprzedającym szybkie, wygodne i niezawodne dostawy. Klienci mogą cieszyć się nie tylko szerokim wyborem produktów, ale także łatwym dostępem do różnorodnych, dogodnych opcji dostawy, co znacząco wpływa na poprawę doświadczenia zakupowego. Tego typu rozwiązania pozwalają na lepszą kontrolę nad procesem dostawy oraz większą elastyczność, co jest obecnie jednym z najważniejszych czynników wpływających na satysfakcję nadawców i odbiorców. Cieszymy się, że rozwiązania DHL i najwyższa jakość naszych usług pozwolą klientom Allegro na jeszcze szybsze i wygodniejsze zakupy