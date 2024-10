Rusza nowa oferta Allegro. Nie bedzie już trzeba kupować na zapas

Jeśli kupujecie na Allegro, to dobrze wiecie, że darmowa dostawa jest oferowana na zamówienia o wartości 45 zł lub wyższej – oczywiście tyczy się to metod takich jak automaty paczkowe oraz dostawy do punktu. W przypadku przesyłek kurierskich na adres minimalna kwota potrzebna do uzyskania darmowej dostawy wynosi 65 zł.