Sprawdziliśmy aplikację mobilną Media Expert. Jeśli chcesz oszczędzać, powinieneś ją mieć

Działa to w taki sposób, że należy dodać do koszyka 2 produkty objęte promocją, użyć kodu rabatowego P-22825 (jeśli w koszyku mamy produkty objęte promocją, to automatycznie pojawi się informacja, że jest dostępna "druga, tańsza karma 30 proc. taniej") i otrzymać 30 proc. rabatu na jeden, tańszy produkt. Co ważne, do koszyka można wrzucić te same dwa produkty, kosztujące tyle samo. Wtedy promocja doliczy się na jeden zestaw.