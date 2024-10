Tak Polacy korzystają z Allegro Smart! Rekordzista zaoszczędził mnóstwo pieniędzy

Smart! to jedna z tych subskrypcji, które obok Amazon Prime mogę polecić każdemu. Nie każdy słucha tak namiętnie muzyki, by płacić za Spotify Premium każdego miesiąca 24 zł. Nie każdy ogląda YouTube’a i Netflixa na tyle, żeby każdego miesiąca płacić odpowiednio 25,99 zł/mies. i 49 zł/mies. Każdy za to robi zakupy.