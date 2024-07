Jeśli nie masz Amazon Prime, to żałuj. Oto co (i ile) tracisz

Jeśli jakimś cudem nie słyszeliście o Amazon Prime, to pokrótce wytłumaczę, o co w tym chodzi. Jest to abonament, który w cenie daje dostęp do masy usług (o czym za chwilę). Usługa kosztuje 49 zł/rocznie (tak, rocznie, nie miesięcznie) lub 10,99 zł/mies. Istnieje możliwość comiesięcznego płacenia, ale jest to po prostu nieopłacalne. Jeśli podzielimy kwotę 49 zł na 12 miesięcy, to wychodzi, że każdego miesiąca abonament kosztuje 4,08 zł.