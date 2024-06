To usługa, która pozwoli zrezygnować z drogiego komputera. Sprawdzamy Amazon Luna

Do dyspozycji jest jeszcze abonament Luna+, który jest tak jakby subskrypcją w subskrypcji. Kosztuje 40 zł/mies. i działa na zasadzie Game Passa - dopóki mamy aktywną usługę, możemy grać do woli w dostępne gry. Tych jest ponad 100 i w większości są to raczej mniej znane produkcje, chociaż znajdą się też te popularniejsze - m.in. Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Control Ultimate czy Middle-Earth: Shadow of War. Jasne, nie umywa się to do biblioteki w Game Passie, ale zawsze to jakiś wybór. Chociaż moim zdaniem cena jest trochę przesadzona. Szczególnie że dostęp do Luny otrzymujemy w cenie 4 zł/mies., wybierając roczny abonament Prime.