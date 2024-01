Ubisoft nagle zmienił ceny Ubisoft+. To koniec taniego dostępu do najnowszych gier

Nie trzeba wydawać dużych pieniędzy, aby otrzymać dostęp do nowej gry: tak było dotychczas w Ubisoft+, gdzie granie na PC kosztowało 60 zł/mies. Osoby, które chciały przejść nową grę (przykładowo Assassin’s Creed Mirage), nie musiały kupować jej, a jedynie nabyć subskrypcję. Teraz trzeba będzie wydać więcej, jeśli powraca się do subskrypcji przy premierach nowych gier Ubisoftu, a w ostatnim czasie zostały wydane dwie duże produkcje: Avatar: Frontiers of Pandora oraz Prince of Persia The Lost Crown.