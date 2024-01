Żabka i Poznań w Fortnite. Spotkasz tam Żabu

Cały projekt został zrealizowany w postaci mapy społeczności, do której może dołączyć każdy gracz Fortnite. Wystarczy, że zalogujemy się do gry, odnajdziemy mapę o nazwie "Story Hunt: Poznań" i do niej dołączymy (można dołączyć do gry prywatnej lub publicznej). Jak sama nazwa mówi, twórcy mapy przenieśli Poznań do wirtualnego świata gry. Oczywiście na rynku nie zabrakło odwzorowanej Żabki, więc tak naprawdę nie musisz już wychodzić z domu, aby odwiedzić ten popularny sklep (chociaż prawdziwego hot doga tam nie kupisz).