Recenzja Prince of Persia: The Lost Crown - mały książę, wielki hit

Na tle poprzednich odsłon nowy Książę wydaje się mały: dwuwymiarowy, płaski, bez graficznych wodotrysków. Starsi gracze pamiętają jednak korzenie tej serii i właśnie do tych korzeni wraca teraz Ubisoft. Jest to powrót cholernie udany, bo Prince of Persia: The Lost Crown to pierwsza gra wydana w 2024 r., która naprawdę mi się spodobała i którą przeszedłem z uśmiechem na ustach.