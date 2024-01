Były msze, jest Sejm. Na Robloksie zrobili posiedzenie, interweniowała straż marszałkowska

Robloksa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Gra, która zdobyła szczyty popularności u najmłodszych pozwala bawić się milionom graczy z całego świata. To platforma umożliwiająca tworzenie najróżniejszych mini gier (czyli gier w grze), dzięki czemu najmłodsi nie są ograniczani do tego, co przygotowali dla nich twórcy. Wystarczy bujna wyobraźnia i można zrobić niemalże wszystko.