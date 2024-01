Gracze w końcu się doczekali. Koniec z zależnością od Niemiec

GeForce Now to na ten moment najlepsza usługa strumieniowania obrazu z gier. Nie tylko pod względem jakości obrazu, ale również elastyczności - pozwala uruchamiać w chmurze produkcje z własnych bibliotek, np. Steam. Doświadczenie z GeForce Now różni się jednak w zależności od dwóch czynników: posiadanego łącza oraz odległości od serwerów.