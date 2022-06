Porównujemy GeForce Now, Google Stadia i Xbox Cloud

Całość działa oczywiście przez internet, więc do grania z chmury jest potrzebne dobre łącze. Liczy się nie tyle sama szybkość, co stabilność oraz opóźnienia. Sygnał od nas musi trafić do serwera, gdzie komputer musi przeliczyć i wyrenderować nowe klatki, a następnie przesłać je z powrotem do nas. To wszystko na żywo, dziś już z niemal zerowym opóźnieniem. O ile tylko mamy dobre łącze.