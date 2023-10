Zapowiedzieli nowość w PlayStation. Zagrasz w gry bez instalacji, ale najpierw słono zapłacisz

PlayStation Plus Cloud Streaming to nie tylko rękawica rzucona Xbox Cloud Gaming oraz GeForce Now. Warto przypomnieć, że PlayStation miało swój epizod z PlayStation Now - usługą sieciową, która pozwala wypożyczać cyfrowe gry na określony czas i grać w chmurze w tytuły z PS2, PS3, PS4 i PS5. W zeszłym roku usługa została wchłonięta przez PlayStation Plus, dzięki czemu stała się dostępna w Polsce, aczkolwiek z relatywnie małą biblioteką gier.



Zdjęcie główne: Mino Surkala / Shutterstock