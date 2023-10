Oto nowa konsola PlayStation 5. Ma wymienny napęd

Ma to bezpośredni związek z nowym podejściem do konsoli PlayStation 5, która oferuje odczepiany napęd Blue ray. To oznacza, że jeśli kupimy PS5 Digital Edition bez napędu (oczywiście płacąc odpowiednio mniej), to w przyszłości, gdy najdzie nas taka ochota, będziemy mogli kupić osobny napęd i zrobić z Digital wersję podstawową. To z pewnością świetny krok, dzięki któremu nie będzie trzeba sprzedawać konsoli, aby uzyskać możliwość obsługi płyt. Dodatkowo w razie awarii napędu koszt wymiany z pewnością będzie niższy.