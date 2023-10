Nitro Deck to mój ulubiony dodatek do Switcha - recenzja

Poza wyżej wspomnianą minimalizacją opóźnienia, Nitro Deck oferuje także aż cztery konfigurowalne przyciski na pleckach. Co najlepsze, można do nich przypisać nie tylko funkcje pojedynczych przycisków i spustów, ale także ich kombinacje. To bardzo rzadko spotykana możliwość, nawet w Pro padach do PS5 oraz Xbox Series. Do pełni szczęścia brakuje tylko macro.