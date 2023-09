Logitech G Cloud: ten handheld lepiej trzymać w domu - recenzja

Handheld nie uruchamia gier natywnie jak Steam Deck czy ROG Ally. Nie posiada też anteny 5G, pozwalającej na granie w terenie bez pomocy smartfonu. Przez to z G Cloud skorzystają głównie domowi gracze, którzy z jakiegoś powodu chcą odpocząć od komputera czy konsoli podłączonej do telewizora. Gdy w domu trwa bitwa o ekran, Logitech G Cloud może stanowić wybawienie. Nie wydaje mi się jednak, by to wystarczyło, żeby urządzenie trafiło do maintreamu.