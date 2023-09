Test EA Sports FC 24 na Switchu. Nowy silnik został okupiony wielką ofiarą

Stabilne 60 klatek w produkcjach takich jak The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom czy Super Mario Odyssey nie jest kluczowe (chociaż byłoby mile widziane). Jednak gdy mamy do czynienia z grą wyścigową, pierwszoosobową strzelaniną, bijatyką albo właśnie grą sportową, tutaj 60 fps to fundament. Jego brak czuć nawet na Switchu.