Jako fan Switcha nie chcę, by Switch 2 był za mocny. Nintendo może wejść na minę

Gdyby Nintendo zaczęło tworzyć gry AAA z oprawą godną PlayStation 4 zbliżone do God of War, The Last of Us Part 2 czy Uncharted 4, drastycznie odbiłoby się to na kalendarzu wydawniczym. Produkcje tworzone kilkanaście miesięcy ustąpiłyby projektom realizowanym przez kilka lat. Czym innym jest, gdy Tears of the Kingdom zamyka generację sprzętu, a czym innym, kiedy gracze oczekują tego typu hitów co kwartał. Gdyby Nintendo musiało tworzyć gry AAA z oprawą PS4, przerwy między premierami nie wynosiłyby już 2 miesięcy, ale 6 albo 12.