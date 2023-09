Nowe Nintendo Switch będzie miało coś wspólnego z GeForce RTX 3080 Ti. Jest specyfikacja

Taka wartość jest identyczna w porównaniu z laptopowym GeForce RTX 3050, który trafił do wielu tanich maszyn do gier i jeśli mamy porównywać układ graficzny w kwestii wydajności, to do tego RTX-a byłby najbliższy. Dodatkowo według nieoficjalnych informacji T239 ma też do dyspozycji 12 rdzeni CPU wykonanych w architekturze ARM Cortex A78, a do tego wsparcie RAM LPDDR5.