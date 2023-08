Nowy Half Life potwierdzony, ale nie taki, jak myślisz. Jest też tona innych nowości

Wspomniane we wstępie narzędzie NVIDIA ACE ma służyć do tworzenia "inteligentnych" bohaterów niezależnych w grach. Dzięki wsparciu AI będzie można łatwo modyfikować ich zachowanie, nastrój, czy poczucie humoru i tym samym formę oraz treść ich odpowiedzi na pytania gracza. Pierwsze próby zaprzęgnięcia sztucznej inteligencji do takiego właśnie zadania mieliśmy już okazję zaobserwować, ale NVIDIA może to przenieść na zupełnie inny poziom. ACE działa na wielu poziomach - zamienia głosowe pytania gracza na tekst (Riva), generuje odpowiedź NPC, zamienia je na audio i finalnie synchronizuje wypowiedź głosową z twarzą bohatera niezależnego (Omniverse Audio2Face).