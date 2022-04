Z innych rzeczy warto również włączyć opcję Resizable BAR / Smart Access Memory, co robi się w UEFI BIOS. Opcja ta przyśpiesza działanie gier, które obsługują tę technologię, a robi to przez bezpośredni dostęp do całej pamięci karty graficznej. To czy opcja jest włączona, czy też wyłączona można sprawdzić za pomocą darmowej aplikacji GPU-Z.