Z innych nowości w sterownikach warto wyróżnić zaktualizowaną opcję AMD Link. W tym przypadku możemy połączyć do czterech graczy do komputera z kartą Radeon, celem rozgrywki multiplayer w gry które posiadają opcję lokalnego coopa (działa to mniej więcej tak jak Steam Remote Play Together, ale nie ogranicza się do gier na Steam). Warto zaznaczyć, że połączenie dotyczy nie tylko PC, ale również smartfonów i tabletów opartych na Androidzie, czy nawet telewizorów. Sterowniki otrzymały również wiele innych pomniejszych poprawek, jak choćby możliwość włączenia opcji RIS (wyostrzenie obrazu) nie tylko do gier, ale i do materiałów wideo.