Oto Lenovo Legion GO. Wyciekła specyfikacja i cena przenośnej konsoli

Do sieci wyciekła specyfikacja konsoli Lenovo Legion Go. Jest to sprzęt, który pod wieloma względami przypomina Steam Decka, ROG Ally oraz Nintendo Switcha, jednak najbliżej mu do propozycji Asusa. Konsola według specyfikacji dostępnej dzięki testom wydajności bazuje na systemie Windows 11 w wersji 23H2, a moc zapewnia procesor AMD Ryzen Z1.